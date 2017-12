Anuario VAVEL Rayo Vallecano 2017: Mojica, sin sitio en Segunda, pero triunfando en Primera

Google Plus

Mojica esprintando para evitar que un rival le arrebate el balón. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Johan Andrés Mojica Palacio, conocido como Johan Mojica (Cali, Colombia, 21/08/1992) es un lateral izquierdo que actualmente se encuentra defendiendo los colores del Girona cedido por el Rayo Vallecano.

​Sorpresas desde principios de año

El 2017 ha sido para el zaguero un año repleto de sorpresas El 2017 ha sido para el zaguero un año repleto de sorpresas, y muy positivas para el futbolista. Rubén Baraja a principios de año no era capaz de incluirlo entre sus alternativas para el once, debido a la gran competencia existente en la banda izquierda. Nacho, Rat, se encontraban entre las prioridades del vallisoletano. Además, Akieme tenía todas las cartas para disputar algunos minutos con el primer equipo. Sin olvidarnos de que Álex Moreno, extremo natural, estaba entrenando para reconvertirse y ayudar en la zona defensiva. Desde la dirección deportiva, consideraron que lo mejor era una cesión. Mojica potenciaría sus habilidades y no tendría que quedarse relegado al banquillo o incluso a la grada.

Mojica saltando para disputar un balón por alto junto a un rival. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

El Girona quería a Mojica

El Girona apostó fuerte por Mojica y consiguió sus servicios La idea de enviarle a un equipo de la misma categoría no convencía en exceso a la directiva, por la posibilidad de ayudar a un claro rival. Pero el equipo catalán apostó fuerte por él, y consiguió sus servicios hasta lo que restaba de temporada.

En un año histórico para el club, los números de Mojica no fueron extraordinarios Cuando el colombiano decidió marcharse rumbo a Girona, no imaginaba que el equipo acabaría logrando algo histórico. El primer ascenso a la máxima categoría del equipo catalán. Los números de Mojica no fueron extraordinarios, mermado por las lesiones -incluso llegando a estar un mes y medio alejado de los terrenos de juego-. Pero ayudó al equipo disputando 10 partidos como carrilero izquierdo, incluso logrando asistir en una ocasión a un compañero.

Mojica evitando la falta de un rival. Fotografúa: Rayo Vallecano S.A.D.

Vuelta al Rayo

Tras toda la euforia vivida por el ascenso, tocaba volver al Rayo Tras toda la euforia vivida por un ascenso tan intenso, tocaba volver al Rayo, a segunda división de nuevo, esta vez a las órdenes de Míchel. El técnico contó con él en la pretemporada de manera habitual, usando todas sus alternativas en la banda izquierda. Pero Pablo Machín guardaba buen recuerdo del jugador, por lo que volvió a solicitar su cesión, e incluso la dirección deportiva del Girona, pujó para su compra -algo que no se hizo efectivo debido a su elevada ficha-.

Mojica tras un tiro. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Nueva cesión a Montilivi

Los recién ascendidos lograron de nuevo la cesión del colombiano Práctica habitual durante los mercados de fichajes, comenzaron los rumores de que el colombiano volvería a Girona, o esa era la intención de la entidad. Además, no lo haría sólo, sino con un rival directo por el puesto, Álex Moreno. Finalmente los recién ascendidos tan sólo lograron la cesión de nuevo del colombiano, que antes de marcharse, prolongó su contrato con los madrileños.

Mojica tras enviar un centro al área. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Volvió a la que fue su casa unos meses atrás en los últimos compases del mercado Por lo tanto, volvió a la que fue su casa unos meses atrás, y lo hizo en los últimos compases del mercado. Desde el primer instante, el técnico le ha mostrado la misma confianza que la pasada temporada. El puesto está muy disputado, al igual que en el Rayo Vallecano, pero según palabras del propio Machín: "los carrileros sufren un gran desgaste físico en los partidos", por lo que necesita recambios que le proporcionen garantías.

Mojica llevándose un balón ante un rival. Fotografía: Diego Carmona

Titular en banda izquierda

Mojica, a base de trabajo y buenas actuaciones, se ha hecho con la titularidad en banda izquierda Los aspirantes al mismo puesto que él por el momento son Carles Planas y Aday Benítez. Pero el principal artífice del hecho que hizo estallar de júbilo este verano a los aficionados del Girona, Machín, sabe perfectamente cómo encajar las piezas para que todos jueguen y ofrezcan el nivel esperado, o incluso lo superen. Por el momento, Mojica a base de trabajo y buenas actuaciones, se ha hecho con la titularidad en banda izquierda en detrimento de sus competidores. Ha disputado catorce partidos en la competición liguera, en los que no ha visto portería -algo que sí ocurrió en Copa del Rey, ante el Levante- pero ha dado dos asistencias.

Mojica haciéndose con el control del esférico. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Experiencia en la máxima categoría

La idea de Michel es que Mojica consiga explotar todo su talento sobre el terreno de juego La idea de Míchel, es que durante esta nueva temporada a préstamo, Mojica consiga explotar todo su talento sobre el terreno de juego, y mucho mejor hacerlo sobre la máxima categoría, contra equipos como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o Valencia, entre otros. Además, si el Rayo Vallecano logra el objetivo de ascender, el que lleva Johan por nombre en honor a Cruyff contará con una experiencia que será de ayuda a la hora de dirigir el balón por el flanco izquierdo.

Mojica corriendo para lograr llegar a un balón. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Balance anual

Por lo que en el 2017 ha ido de menos a más el colombiano. No encontraba sitio en un equipo que se encontraba en la categoría de plata, y otro con muchas posibilidades de ascenso, le ofrece minutos. Logran la hazaña y vuelven a contar con él para mantenerse en lo alto del fútbol español. El talento que podrá mostrar durante el 2018 tras todo el aprendizaje va a ser descomunal.