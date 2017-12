Anuario VAVEL Rayo Vallecano 2017: Baiano, un atleta convertido en defensa

Baiano procede a sacar de banda en un partido del Rayo Vallecano. Fotografía: María Olmo (VAVEL.com)

Cobeño apostaba por un desconocido para la afición franjirroja Wanderson Baiano aterrizó en Madrid este verano procedente del Sporting de Braga, equipo en el que jugaba desde el año 2011. Tras varias semanas peinando el mercado para reforzar una posición que estaba coja tras la salida de Quini rumbo a Granada, y con Galán como único lateral derecho del primer equipo, David Cobeño decidió apostar por el carioca, para sorpresa del público vallecano, que veía como el director deportivo apostaba por un desconocido para la mayoría de la afición franjirroja.

Llegada de Portugal

Su carta de presentación, a priori, parecía muy buena. Tras seis años en uno de los mejores equipos de Portugal, el Sporting de Braga, y jugando asiduamente competición europea, Baiano decidió embarcarse en su primera aventura en España, dando un paso para atrás para jugar en la Segunda División. Tras rescindir su contrato con el equipo luso, fichó por el equipo madrileño en los últimos días de mercado, y no le costó mucho hacerse con el puesto, en detrimento de Ernesto Galán, el titular hasta su llegada en el carril derecho de la defensa rayista.

Baiano tratando de realizar un centro. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Posee facilidad para incorporarse al ataque y no dejar de correr durante los noventa minutos En su debut, frente al Sevilla Atlético, mostró sus credenciales cuajando un partido notable, tanto en defensa como en ataque, a pesar de que los vallecanos acabaron empatando a cero en un partido insulso y aburrido. Desde ese momento, su compañero en el lateral comenzó incluso a ausentarse en las convocatorias, asentándose Baiano de manera total en la titularidad, demostrando su facilidad para incorporarse al ataque y no dejar de correr durante los noventa minutos. Lo cierto es que viendo la trayectoria y las características del brasileño, era fácil pronosticar que se iba a adaptar rápido al ofensivo esquema que propone Míchel, el técnico del conjunto madrileño.

Titular prácticamente indiscutible

Junto a Embarba, forman una pareja que suele dar muchos quebraderos de cabezas a las zagas rivales Desde sus primeros minutos frente al filial sevillista, ha sido titular en todos los encuentros excepto en dos. El primero fue contra el Albacete, aunque entró al terreno de juego tras el descanso, ocupando el puesto de Velázquez, y el segundo fue frente al Granada, duelo que se perdió al cumplir ciclo de cartulinas amarillas, ocupando su puesto el ya citado Galán. También cabe destacar que ha dado una asistencia, y que junto a Adrián Embarba, forman una pareja que suele dar muchos quebraderos de cabeza a las zagas rivales por el carril derecho franjirrojo.

Baiano controlando el esférico. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Tiene buen salto y va bien en el juego aéreo Pero no sólo destaca el brasileño por su faceta ofensiva, ya que también lo hace en la defensiva. A pesar de no ser un jugador excesivamente alto, tiene buen salto y va bien en el juego aéreo, colaborando especialmente en las jugadas a balón parado. Otro punto fuerte que tiene es su colocación, ya que aunque es un lateral muy ofensivo, no suele perder el sitio y recupera su posición con mucha velocidad. Además, no es un jugador que vea demasiadas tarjetas amarillas, ya que únicamente lleva cinco, y no ha sufrido ninguna lesión ni ningún tipo de molestia. Por lo que a punto de cumplir los 31 años se podría decir que Baiano se encuentra en un pico de forma muy bueno actualmente.

Baiano durante un entrenamiento. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Futuro del incansable lateral