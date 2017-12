Anuario VAVEL Rayo Vallecano 2017: Galán, el pundonor vallecano

Google Plus

Galán celebrando un gol. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Ernesto Galán Iñigo (17/06/1986) es uno de los laterales derechos de la plantilla del Rayo Vallecano, que también tiene la capacidad para jugar de central derecho si el míster lo deseara. El club rayista y el jugador llegaron a un acuerdo en julio de 2016 para firmar un contrato de dos años. Provenía del Mirandés en Segunda División.

"Fiché para un club histórico" El defensa no empezó el año 2017 con buen pie, ya que el entrenador no contó con él durante el mes de enero. Fue durante el mes de febrero cuando pudo disputar sus primeros minutos y volver a sentirse importante dentro del equipo. En la jornada 26 marcaba su segundo gol con la camiseta franjirroja contra su exequipo, el Mirandés, aunque los tres puntos no se quedaron en Vallecas.

Llegada de Míchel

Después de dicha jornada y durante tres más sin jugar, coincidiendo con la destitución del míster Baraja, el Rayo se hacía con los servicios de Michel como máximo responsable del equipo, un nuevo entrenador que sería el tercero de la temporada. El míster llegaba procedente del fútbol base de la casa, concretamente del equipo Juvenil de División de Honor.

Partido Rayo-Córdoba temporada 2016-2017. Fotografía: La liga 123

Mientras transcurrían las jornadas, el Rayo iba consiguiendo más puntos y se veía a un equipo mucho más competitivo, con ganas e ilusión.

Para Galán la llegada del nuevo entrenador supuso un afianzamiento en el equipo, dado que confió mucho en él durante el resto de la temporada después de los altibajos con el anterior entrenador.

Pretemporada

La pretemporada de la actual campaña liguera no fue como todos los rayistas deseaban, ya que, de seis partidos que se jugaron sólo se ganó uno, dos terminaron con igualada y tres fueron perdidos. Galán disputó todos los partidos de la pretemporada como titular, excepto el encuentro ante el Toledo en el que participó durante la segunda parte. Partido que se perdió ante un equipo de Segunda B. Los dos primeros de la pretemporada tuvieron buenos resultados. Primero contra un equipo de la Primera División de Portugal (Estoril) empataron y después contra el Alcorcón de su misma categoría ganaron por la mínima. Después se empató ante el Valladolid y se perdía de nuevo contra un equipo de Segunda B, el Hércules de Alicante.

Pretemporada 2017. Fotografía: Unión

La pretemporada de Galán fue muy buena, confiando que Michel siga contando con él como jugador importante en el equipo, tal y como hizo en la recta final de la anterior temporada.

Empezó la temporada 2017/18 jugando de titular los cuatro primeros partidos, así como la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Tenerife.

​Vuelta a la convocatoria

A partir de entonces, Michel no contó con Galán durante un mes. Volvió a la convocatoria el quince de octubre para disputar el encuentro ante el CF Reus, en el que no dispuso de minutos. Estuvo otra vez tres jornadas más sin ir convocado y confiando más en Baiano.

Mirando al cielo de Vallecas. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

En la jornada 14 volvió a entrar en la lista de convocados en lugar del lateral izquierdo Akieme, para afrontar el partido ante el Zaragoza con un resultado desfavorable para los intereses rayistas. Otras dos semanas más sin jugar, aunque entrando en la lista de convocados. En la jornada 17 disputó de nuevo los noventa minutos debido a la sanción de su compañero Baiano.

De nuevo dejó de participar hasta que en la jornada veinte, volvió a entrar en el equipo disputando quince minutos ante el C.D. Lugo.

"Quiero volver a jugar en Primera División con el Rayo"

Galán es un jugador de equipo, manteniendo, a pesar de sus 31 años, la misma ilusión como si se tratara de una joven promesa. Nunca se rinde y se esfuerza para mejorar día a día como futbolista profesional.