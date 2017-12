Anuario Rayo Vallecano 2017: Mario Fernández, el cántabro, sin minutos

Mario Fernández, el día de su presentación. Foto: Rayo Vallecano

El pasado verano Mario Fernández terminó contrato con el CA Osasuna y firmó libre por el Rayo Vallecano, después de haber disputado las últimas dos temporadas en Pamplona. El canterano del Racing de Santander llegó a Vallecas con oportunidades de ser el portero titular, pero lo cierto es que solo ha disputado un partido, el de Copa del Rey.

Derrota ante el Tenerife

El único encuentro en el que se pudo ver a Mario Fernández es en Copa del Rey La derrota ante el Tenerife por 0-3 a principios de septiembre, fue el único encuentro donde se ha visto a Mario Fernández vestido de corto. Y salvo una lesión o sanción de Alberto García, todo parece apuntar a que también será el último. Además, sus problemas con la rodilla no ayudan en absoluto, y Lucho le está ganando la partida en muchas convocatorias. Eso sin contar la futura vuelta de Toño, toda una incógnita después de su grave lesión de rodilla.

Mario Fernández durante un entrenamiento. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

El que fuese portero de la selección española sub 19 para disputar la Eurocopa de 2007, ha visto frenado su ritmo de competición prácticamente al completo, y no tiene pinta de que Míchel cambie al capitán del equipo, Alberto. Mario termina contrato el próximo mes de junio, por lo que no sería raro que a partir del uno de enero negociase con cualquier equipo, en busca de los minutos que no tiene en Vallecas.

Mario Fernández durante su presentación. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Posible nueva oportunidad en 2018 fuera de Vallecas