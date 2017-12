Anuario VAVEL Rayo Vallecano 2017: Diego Aguirre, un sencillo jugador asentado en Vallecas

Se asienta en Vallecas para luchar y trabajar para ganarse el puesto en el once. Foto: Rayo Vallecano S.A.D.

El interior izquierdo del club de Vallecas, tras volver del Oviedo, vino ante un descendido club. Ante ello, comenzó un año en el equipo siendo un jugador que ha sido titular en la mayoría de los encuentros y disputando más de mil minutos en los terrenos de juego.

El jugador de Toledo ha visto alguna amonestación realizando faltas en los terrenos de juego, aunque también ha recibido varias faltas en dichos encuentros. Aun así, destacar sus estadísticas en los partidos que ha disputado este año con el Rayo Vallecano, con más de trescientos pases, de los que se añaden despejes y regates.

El centrocampista franjirrojo ha sido una pieza importante ya que, también, ha intervenido en el ataque para hacer cara al gol del equipo, rematando a portería, recuperando balones, aunque también perdía por intentar llegar a portería, e intervenir en jugadas que han terminado en gol.

El jugador del primer equipo del Rayo Vallecano ha disputado este año más de mil minutos en los encuentros de las competiciones con el club, pero con varios partidos que no terminaba de jugar los partidos completos, siendo sustituido o siendo suplente al comienzo del encuentro.

Este último dato, se destaca que lo que llevamos de nueva temporada este año, en cuando se llevaba 16 de los 18 encuentros disputados, no hubo ninguno de esos encuentros que los realizara completos. En dos encuentros no estuvo en el terreno de juego y en el resto no tuvo la oportunidad de estar los noventa minutos en el once dando la cara en el campo. Por lo que nueve de esos partidos ha sido sustituido y los otros siete el futbolista salió del banquillo para ser uno de los tres cambios.

Por todo ello, el extremo es el jugador del Rayo Vallecano más veces cambiado.

Desde que comenzó la actual temporada, el extremo lleva tres goles en los minutos que lleva disputados. Por ello, se destacó que cuando marca Diego Aguirre, el Rayo Vallecano gana a domicilio. Marcando él, se llevaron la victoria en los tres encuentros donde marcó un gol en cada uno de ellos, haciendo que el club de Vallecas consiguiera puntos para seguir sumando al casillero.

El jugador del Rayo Vallecano se va mostrado confiado en ayudar al equipo, sea en el once titular o desde el banquillo, apuntando que seguirá trabajando y luchando para que ello sea posible. Por lo que siempre sigue trabajando para poder lograr con sus compañeros lo mejor posible para el club, ya que apuntó que es lo que se merece el equipo y ellos mismos.

El sencillo jugador del equipo de Vallecas se va mostrando más confiado, asentado en la plantilla del primer equipo de Michel, sigue con fuerzas para demostrar su trabajo.

Tras todo ello, Aguirre va llamando a la titularidad por las acciones que va realizando, y así buscar su hueco en el once y no ser el jugador más cambiado y sustituido del equipo, como ya se comentó antes que ocurre con él.

Destacar que alguna vez ha atendido a los medios de comunicación tras los partidos para comunicar sensaciones de la afición y del trabajo realizado en el encuentro de la jornada. Como por ejemplo hizo después del encuentro con el Tenerife, partido en el que fue titular y abrió el marcador para los suyos tras un partido en el que sufrieron, ya que, aparte de la presión, vino el empate al final del encuentro.

Sin duda, Diego Aguirre es una gran pieza del equipo que trabajará y luchará para hacerse un hueco en el once inicial y hacer lo posible para que sea sustituido lo menos posible y encontrarse en menos ocasiones en el banquillo durante los encuentros del equipo franjirrojo.