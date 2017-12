Renovación de Trejo hasta el 2020: un auténtico ídolo tras su regreso al Rayo

Trejo controlando un balón contra el Hércules. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

El jugador argentino ha renovado con el club dos años más para defender la camiseta franjirroja, se le terminaba el contrato ese verano 2018 por lo tanto, jugaría en el equipo vallecano hasta el 2020.

El delantero vallecano después del entrenamiento de ayer por la tarde, la vuelta a la rutina los de Michel, firmó su nuevo contrato.

Los responsables del club, David Cobeño y Raúl Martín Presa, llegaron a última hora de la primera sesión después de Navidad para hablar y firmar la renovación del contrato del jugador.

“Muy feliz. Agradecer a presidente, cuerpo técnico y Cobeño por la confianza."

Trejo llegó procedente del Toulouse, firmó por una sola temporada este verano. En todo lo que llevamos de Liga se ha hecho indiscutible para Michel y es el máximo goleador del Rayo en lo que llevamos de campeonato junto a Raúl De Tomás.

El delantero después atendió a los medios de comunicación y se mostró muy contento en el equipo rayista: “Es un club donde me siento bien, muy cómodo, muy querido. He tenido la mala suerte de no poder seguir; pero ahora como la elección depende de mí y no dependo de nadie; hemos decidido con mi familia porque el club me siento como en casa y la ciudad es hermosa.”



“Seguir mejorando porque soy muy autocrítico conmigo." El futbolista agradeció todo el apoyo por parte de la afición rayista: “Agradecer el cariño de siempre, desde que he llegado. Espero poder devolverles todo el cariño y apoyo que me dan jugando bien, sacrificándome por el equipo y defendiendo los colores del Rayo.”

Sin ninguna duda, una gran noticia su renovación para la afición de Vallecas, que el argentino se ha convertido en un referente después de su regreso. Volvió a vestirse con la camiseta franjirroja después de seis temporadas.

Estaba muy claro que su vuelta al club iba a ser un pilar fundamental e indiscutible en el equipo, por muchas cualidades como compromiso, sacrificio, talento y calidad.

Dicho anteriormente, es uno de los máximos goleadores del equipo vallecano, por lo tanto, un jugador muy acertado delante de la portería rival.

Para cualquier futbolista rayista y sobre todo para uno como Óscar, su papel en el equipo está siendo muy esencial para que al final de la temporada 2017-2018 el objetivo se haya hecho realidad, optar el ascenso a Primera División. Dado que Trejo ya lo vivió en la temporada 2010-2011.