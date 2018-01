Google Plus

Integrantes de la plantilla de veteranos del Rayo Vallecano junto a directivos del club | Foto: Rayo Vallecano S.A.D.

A finales de 2017 la plataforma de veteranos del Rayo Vallecano anunció el partido que significará la quinta edición del Partido Benéfico de Reyes a favor del comedor social "La Esperanza" Pozo Tío Raimundo y Cruz Roja.

Este año, además, será un encuentro algo más que benéfico, al margen de que esa sea su función principal. Los rayistas cuentan la participación en el encuentro de las leyendas del Atlético de Madrid, por lo que será un encuentro atractivo para el espectador.

Dicho acto se producirá el día 7 de enero, tras la jornada de Reyes. Será a las 12:00 horas, para no interferir en la afición que desee ir tanto al partido benéfico como al encuentro que el primer equipo disputará el mismo día a las 18:00 horas frente al Nàstic de Tarragona. Tendrá lugar en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano.

La entrada no tendrá ningún precio establecido. Cualquier aficionado podrá asistir entregando dos kilos de comida no perecedera, de cara a favorecer a las personas que no tengan la alimentación asegurada y evitando que la comida que les proporcionen se estropee. Todos estos alimentos irán destinados a Cruz Roja y Fundación Argos.

En el acto organizado colaboran el distrito Puente de Vallecas y Mercamadrid, este último aportando comida al margen de la que se recaude por los aficionados que acudan al encuentro.

Esta sería otra iniciativa del Rayo Vallecano para formar parte y ayudar en la vida de los más necesitados, como ya lo hicieron en la jornada de ayer varios jugadores entregando juguetes a los niños hospitalizados en el Hospital Infanta Leonor y en el Gregorio Marañón. En esta visita también contaron con la presencia del técnico madrileño, Míchel, que acudió al Infanta Leonor.

Se espera por tanto una gran asistencia a este encuentro, con el deseo de satisfacer las necesidades de personas que se encuentren en una situación económica complicada.