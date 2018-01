Rayo Vallecano - Gimnástic de Tarragona: puntuaciones del Rayo Vallecano, jornada 21ª Segunda División

Google Plus

Trejo celebra su gol. Foto: Rayo Vallecano

El equipo de Míchel se dejó tres puntos importantes ante un Gimnástic muy efectivo, que nunca se vio por debajo en el marcador. Empató hasta en dos ocasiones el equipo de Vallecas, pero en la última jugada del encuentro el conjunto catalán se llevó una victoria que le aleja de los puestos de descenso. El Rayo se descuelga del ascenso directo, pero sigue en los puestos altos de la tabla una semana más.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Míchel

6 / Fiel a su planteamiento y a su equipo tipo, tardó en hacer los cambios cuando el equipo estaba por debajo en el marcador. La entrada de Aguirre, su gran acierto para abrir las bandas.

Alberto García

6 / El primer gol entró raso por su palo, pero no pudo hacer nada en los dos cabezazos de Manu Barreiro. Correcto con los pies, demostró su capitanía en los rifirrafe entre ambos equipos.

Baiano

5 / Superado y desubicado en la primera mitad, tuvo un mejor papel tras el descanso. Le sigue faltando más proyección ofensiva al brasileño.

Abdoulaye Ba

5 / Descolocado en la primera mitad, mejoró algo en la segunda con sus despejes. Mal en la marca a los delanteros rivales.

Emiliano Velázquez

5 / Su gran salida de balón y temperamento salvan su mal partido en defensa. Sin Dorado a su lado, el uruguayo estuvo muy perdido.

Álex Moreno

7 / No fue de lejos su mejor actuación como rayista, pero su trabajo es muy bueno. Subió y bajó mil veces la banda izquierda y sirvió grandes centros.

Fran Beltrán

6 / Correcto, no tuvo su mejor día. Al contrario que en otras ocasiones, se vio muy sólo en la sala de máquinas.

Santi Comesaña

5 / De los peores partidos del gallego, que fue sustituido en el descanso. Falto de ritmo y de chispa, el equipo echó en falta su llegada.

Unai López

6 / No dejó de intentarlo, pero no le salió nada al vasco. Sirvió un centro en cada jugada que pasaba por sus botas, pero no tuvo fortuna.

Adri Embarba

7 / Su gran gol desde la frontal despertó al Rayo en la primera mitad. Después de la reanudación se apagó un poco, pero fue de lo más destacable de los de Míchel.

Óscar Trejo

7 / De no ser por su nefasta primera mitad, rozaría el sobresaliente. Antes de conseguir su gol de penalti se topó con el palo.

Raúl De Tomás

5 / Gran trabajo sucio, fijando a la defensa rival. Con los pies fue otra historia, y falló un penalti en la primera mitad.

Diego Aguirre

7 / Buenos 45 minutos de Diego, que otorgó al equipo la chispa que le faltaba para hacer daño por las bandas. Ha podido ganarse el puesto para el partido ante el Oviedo.

Chori Domínguez

5 / Míchel sacó al argentino para introducir hombres arriba. Una pequeña tangana con la defensa catalana fue lo único que obtuvo.

Lass Bangoura

S.C. / Apenas jugó cinco minutos, en los que le dio tiempo a patear un balón dentro del área sin sentido. El guineano necesita más confianza.

Adrián Cordero Vega

5 / Superado por la situación y los nervios del partido. Le faltó sacar alguna amarilla antes de lo debido y permitió varias rencillas entre los jugadores de ambos equipos, una situación que se repitió constantemente en cada choque.