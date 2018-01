Dos partes médicos de jugadores claves: Ernesto Galán y Javi Guerra

Google Plus

Ernesto Galán y Javi Guerra en un entrenamiento. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Hoy a tan sólo 3 días del partido contra el Oviedo en Vallecas el equipo ha entrenado en la Ciudad Deportiva con todo el campo helado y mucho frío en Vallecas.

Después de transcurrir el entrenamiento de esa mañana se ha podido saber los partes de dos lesionados del equipo, de Ernesto Galán y de Javi Guerra, aunque se han entrenado separados del grupo haciendo un trabajo alternativo. Por parte de los dos jugadores se lesionaron en un entrenamiento.

En el caso de Ernesto Galán sabemos que padece tendinopatía en los isquiotibiales. Es baja para el partido de este viernes ante el Real Oviedo, por lo tanto, sólo se va a perder una jornada y no tanto como se esperaba el propio jugador.

El jugador madrileño no ha empezado muy bien la temporada 2017-2018 como esperaba después de terminar la temporada anterior jugando casi todo cuando estaba Michel. El camino de un jugador es muy largo que por lo tanto hay que seguir hacia delante. Ya que se le termina el contrato esta temporada.

Por lo que hace al jugador malagueño, Javi Guerra, su parte dice que sufre una microrrotura en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Podemos ver que es una lesión un poco más grave así que estará tres semanas de baja.

Durante este tiempo Michel no podrá contar con su delantero sustituto. El que marcara goles a pares durante su estancia en la primera división española, no goza de gran puntería desde su aterrizaje en la categoría de plata. Durante esta temporada, a pesar de no tener un gol de titular puro, ha logrado marcar un gol que supuso un alivio para los suyos. Hizo el 2-2 en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba, en un partido que se tomó muy cuesta arriba para los franjirrojos.

La enfermería de los madrileños no hace más que aumentar durante este 2018. Los suplentes, a pesar de disputar pocos minutos, sufren mayores molestias que los componentes del once tipo de Michel. Aún así, este tipo de contratiempos, siempre suponen un rompecabezas para cualquier técnico.