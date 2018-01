Previa Rayo Vallecano - Real Oviedo: una victoria para seguir soñando

Google Plus

Trashorras celebrando su gol en el partido de ida. Fotografía: La Liga

Encuentro intenso el que se vivirá mañana en el Estadio de Vallecas. Los vallecanos saben de la importancia que tendría conseguir una victoria para no descolgarse en la clasificación y seguir en la lucha por el ascenso.

A levantarse tras la derrota frente al Nástic

Y es que los madrileños pincharon la semana pasada en el mismo escenario ante un Nástic que ganó en los minutos finales del encuentro en el que la mala suerte se cebó con los locales. Los rayistas que perdían por primera vez en cuatro meses en su feudo, quieren pasar página cuanto antes y poder brindar a su afición la primera victoria de esta temporada y ante un rival directo.

El Rayo llega a este partido en quinta posición y con treinta y cinco puntos y los siguientes resultados:

Jornada 17 Rayo Vallecano 1-0 Granada Ganado Jornada 18 Córdoba 2-2 Rayo Vallecano Empatado Jornada 19 Rayo Vallecano 2-1 Alcorcón Ganado Jornada 20 Lugo 1-2 Rayo Vallecano Ganado Jornada 21 Rayo Vallecano 2-3 Nástic de Tarragona Perdido

Un Oviedo que llega lanzado

Y es que los de Juan Antonio Anquela llegan imparables después de empatar la jornada pasada ni más ni menos que contra el líder, el Huesca, en un partido trepidante en el que los oventenses estuvieron a punto de llevarse la victoria, ya que erraron un penalti a favor.

Actualmente el Oviedo es el tercer clasificado de la tabla con treinta y seis puntos - uno más que el Rayo- y llega a Vallecas para demostrar que no es casualidad que se encuentre en ese puesto de la tabla y que se lo van a poner muy difícil a los rivales en la lucha por el ascenso y que no estará solo, puesto que unos 500 aficionados acompañarán al equipo a tierras madrileñas.

El entrenador ovetense ha alabado a su rival en rueda de prensa: "El Rayo Vallecano es un gran equipo, con buenos jugadores en todas las zonas del campo y con muchas maneras de ganar los partidos".

El Oviedo llega a Vallecas sumando trece puntos de los últimos quince posibles:

Jornada 17 La Hoya Lorca 0-2 Oviedo Ganado Jornada 18 Oviedo 1-0 Osasuna Ganado Jornada 19 Sevilla Atlético 0-1 Oviedo Ganado Jornada 20 Oviedo 3-0 Cultural Leonesa Ganado Jornada 21 S.D Huesca 1-1 Oviedo Empatado

Los precedentes favorecen al Oviedo

Si bien es cierto que los dos equipos no se han enfrentado entre sí demasiadas veces - tan solo en nueve ocasiones-, lo cierto es que los números favorecen al conjunto ovetense - cinco victorias suyas - y tan solo tres victorias rayistas además de un empate. Pero bien cierto es que las estadísticas pueden romperse y si no que se lo digan al Oviedo que encajó una derrota por 2-3 en su campo en la primera jornada de esta presente temporada frente a los de Míchel en un partido muy bonito en el que los franjirrojos remontaban un 1-0 para ponerse 1:3 - goles de Embarba, Amaya y Aguirre- y los esfuerzos del bigoleador Raúl Berjón no fueron suficientes para darle la vuelta al resultado.

Aunque bien cierto es que ambos equipos llegan con idénticos resultados, el Rayo en sus últimos cinco partidos como local ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro. El Oviedo como visitante ha perdido uno, empatado otro y vencido en tres ocasiones por lo que promete ser un duelo muy igualado.

El histórico de enfrentamientos entre ambos equipos es el siguiente:

05/01/2000 Liga jornada 18 Oviedo 2-0 Rayo Vallecano 14/05/2000 Liga jornada 37 Rayo Vallecano 1-2 Oviedo 01/11/2000 Liga jornada 8 Oviedo 4-1 Rayo Vallecano 18/03/2001 Liga jornada 27 Rayo Vallecano 0-2 Oviedo 15/09/2005 Copa del rey 2 ronda Rayo Vallecano 1-0 Oviedo 08/08/2015 Trofeo amistoso Rayo Vallecano 1-1 Oviedo *penalties 09/10/2016 Liga jornada 9 Oviedo 2-0 Rayo Vallecano 19/03/2017 Liga jornada 30 Rayo Vallecano 2-0 Oviedo 20/08/2017 Liga Jornada 1 Oviedo 2-3 Rayo Vallecano

Convocatorias

El Oviedo viaja a Vallecas con dos novedades respecto al partido del Huesca y han sido casi obligadas: una es la entrada de Nahuel Valentini por el sancionado Héctor Verdés que vio la quinta amarilla frente al Huesca. La otra novedad es la del guardameta Juan Carlos en detrimiento de Gorka Girat.

Siendo así Anquela viaja con: A. Herrero, Johannesson, Varela, Forlín, Carlos Hernández, Aarón, R. Folch, Toché, Linares, Juan Carlos, Mariga, Hidi, Christian, Valentini, Cotugno, Saúl Berjón, D. Rocha y Mossa.

Por parte del Rayo, Míchel dará la lista mañana, lo que sí se sabe con seguridad es que Raúl de Tomás no estará en esa lista, ya que apelación no ha aceptado el recurso interpuesto por el Rayo y no le retirarán la quinta amarilla que vio ante el Nástic el pasado sábado, y se suma a las bajas por lesión de Javi Guerra y Galán.

Posibles onces