Mendi candidata para estar en el once ideal de la Liga Iberdrola

Google Plus

Mendi despejando un balón. Foto: La Liga

Amanda Mendioroz más conocida como Mendi es la tercera de las rayistas nominadas para estar en el once ideal de la Liga Iberdrola, pero en este caso en la línea defensiva. Recordamos que las otras dos nominadas son Natalia Pablos en la delantera y Ali Gómez en la portería.

La central es una de las habituales en el once inicial de Quejigo y no es para menos, pues la temporada que está haciendo no deja indiferente a nadie.

A pesar de que la central zurda se perdió el inicio de la competición liguera por lesión - concretamente seis jornadas- volvió con fuerza y se hizo con la titularidad indiscutible.

Aunque no ha terminado la primera vuelta como querría pues en el último partido ante el Madrid CFF se tuvo que retirar en camilla con visibles gestos de dolor, aunque afortunadamente la lesión ha sido menor de lo que parecía in situ y la futbolista tendrá que guardar reposo un par de semanas.

Las nominadas para ocupar la línea defensiva son siete, aunque solamente cuatro tendrán el privilegio de estar en el once ideal. Estas son el resto de candidatas:

Eunate (Ath. Club de Bilbao) la medio centro reconvertida a lateral vasca se está haciendo una gran temporada y una muestra de ello es que ha sido llamada por la selección recientemente además de haberle marcado un gol en esta temporada al FC. Barcelona.

Rocío Gálvez (Real Betis) no solo es providencial en el corte, sino que además lleva 3 goles en esta temporada.

Kenti Robles (At. Madrid) lateral muy veloz y que se incorpora muy bien al ataque, prueba de ello es que lleva dos goles en esta temporada.

María Estella (Granadilla Egatesa) la joven catalana es poderío físico en defensa y también ayuda en ataque, pues lleva ya dos goles en esta temporada.

Mapi (FC. Barcelona) lateral zurda muy fuerte en defensa y con gran presencia en el ataque de las suyas, esta temporada marcó un gol en el derbi frente al RC Deportivo Espanyol.

Berta Pujadas (Espanyol) la joven defensa de tan solo 17 años se está forjando como uno de los pilares de la defensa de su equipo y ya ha marcado un gol esta temporada.

Las votaciones están abiertas y Mendi va en cuarto lugar con 374 votos, podéis votar por ella o por vuestra favorita en la página de la Liga Iberdrola.