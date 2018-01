Michel: "Mañana necesitamos el máximo rendimiento para ganar. Hay que hacer un buen partido."

Google Plus

Míchel durante un partido en Vallecas. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Después del entreno matinal en la Ciudad Deportiva Michel compareció en la sala de prensa para responder a las preguntas de los medios y decir cualquier cosa, pocas horas antes para el partido del viernes ante el Oviedo en Vallecas a las 21 horas.

Le empezaron a hablar sobre el rival: “Mañana necesitamos el máximo rendimiento para ganar. Hay que hacer un buen partido." "Han cambiado a defensa de 5 respecto a la ida. Nuestra mayor preocupación somos nosotros mismos."

"Dando nuestra mejor versión y con intensidad podemos ganar a cualquiera.”

Un periodista le preguntó por la primera vuelta que ha echo el equipo de esa temporada, y está satisfecho porque la dinámica es positiva y ve al equipo comprometido. Donde este balance la afición lo comparte, aunque no cree que hay que mejorar. “Cada equipo tiene lo que merece. Tenemos que jugar mejor y así vendrán los resultados. Mejorar tanto en defensa como en ataque.”

Respeto al último partido de la primera vuelta contra el Nàstic de Tarragona, no le gustó nada y esta semana que viene si le ha gustado dando un matice de que los parones a veces no vienen bien.

En pocos días el equipo ha sabido dos lesiones, y una hay que destacar que es la de Javi Guerra. Míchel: "Necesitamos a Javi. Ojalá pueda recortar plazos. Lo hizo bien en los últimos partidos.”

Le remarcaron un jugador que hoy en día no ha jugado tantos partidos como él se esperaba, Lass. Michel aclaró que hoy en día "está con nosotros y cuenta con todos y todos pueden aportar cualquier cosa al equipo."

También hay que decir que hay un equipo australiano está interesado con el jugador.

Como ya se sabe estamos en el periodo de mercado de invierno y en el primer equipo de momento no ha venido nadie, pero Michel ha dicho que "si viene alguien tendrá que salir alguien."

Se habló en la rueda de prensa de la posible llegada de Armenteros. El argentino ya estuvo al equipo rayista en el último año del ascenso, pero Michel dice: “No me he planteado si llegara. No sé si es un rumor o hay algo de verdad.”

El miércoles se vio una cara nueva en el entrenamiento, se pudo ver al máximo goleador del Juvenil A, Sergio Moreno. El míster ha dejado claro que "mañana ya se verá si entrara en la convocatoria o no."

Y respecto a Dorado dijo lo mismo que de la joven promesa que "mañana ya veréis si está ya recuperado para jugar o no."

Esta vez horas antes del partido de mañana, aún no se sabe la convocatoria para jugar contra el Oviedo. Así que, se sabrá pocas horas antes del encuentro.