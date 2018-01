Movilla ya tiene licencia para entrenar

Google Plus

Movilla durante un encuentro durante su etapa en el Rayo Vallecano. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

En esta época del año, es habitual que multitud de ex jugadores se saquen la licencia para poder tener el permiso necesario con el que inculcar sus valores futbolísticos a nuevos jugadores. En esta ocasión, a través de Marca se han dado a conocer el nombre de 24 ex jugadores emblemáticos que han logrado su licencia tras superar el curso de Entrenador UEFA Pro en la Federación. Entre ellos, el ex rayista Movilla.

El jugador inolvidable en el Rayo Vallecano por su gran cercanía con la afición y que formó parte del último ascenso a Primera División del conjunto franjirrojo bajo las órdenes de José Ramón Sandoval, ya podría ser entrenador. Probablemente no entrene a ningún conjunto durante lo que queda de temporada, pero no sería extraño verle en los banquillos de algún equipo la próxima campaña.

En esta aventura también han obtenido su licencia: Fernando Redondo, Gica Craioveanu, Pier Luigi Cherubino, Pablo Orbaiz, Walter Pandiani, Luis Amaranto Perea, Riki, Julio César Santos, Javier Saviola, Lionel Scaloni, Juan Carlos Valerón, Leo Franco, David García, Manuel Pablo García, Juanfran García, Juanlu Gómez, Carlos Gurpegui, Moisés Hurtado, Andoni Iraola, Gorka Larrea, Alberto Lopo, Ayoze Díasz y Álvaro Rubio.

La mayoría de ellos, al margen del madrileño, dejaron buenos recuerdos en la Primera División Española. Algunos incluso en equipos punteros de la categoría, como Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid. De todo este elenco de jugadores, algunos debieron salir del equipo de sus amores para acabar su carrera futbolística lejos de lo que ellos querían, y hubo otros que triunfaron en otros conjuntos para acabar volviendo a la que consideraban su casa, como fue el caso de Juan Carlos Valerón.

No existe una clara razón para pensar que Movilla volverá a estar en el banquillo del Rayo Vallecano, al menos de momento, pero en esta ocasión dirigiendo. Pero sí queda claro que dentro de no mucho tiempo, lograremos volver a vivir su pasión por el fútbol.