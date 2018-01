Míchel: "Si hacemos un buen partido podemos sacar un buen resultado"

Míchel en rueda de prensa. Foto: Rayo Vallecano S.A.D

Hoy Sábado tenía lugar la última sesión de entrenamientos antes de viajar a Soria, en la que la plantilla realizó ejercicios de activación, jugadas de finalización y un partidillo a medio campo.

Galán y Elustondo se han entrenado al margen del grupo, al igual que Chori que se ha ejercitado en el gimnasio porque está pasando por un proceso catarral sin importancia.

Tras finalizar el entrenamiento, Míchel atendió a los medios y facilitó la lista de convocados para el partido de mañana.

El Numancia, un rival difícil de superar

El duelo de mañana es un partido clave, ya que los dos equipos llegan empatados a puntos y clasificados en las posiciones altas de la tabla. Esto es lo que piensa Míchel sobre el choque: " El Numancia es un equipo muy ordenado y muy difícil de superar, pero tengo la confianza de hacer bien las cosas. Dependemos de nuestro juego y estoy seguro de que si hacemos un buen partido, podemos obtener un buen resultado. Tenemos confianza en nosotros mismos aunque es un partido muy difícil".

El míster, también destacó el buen estado de ánimo del equipo, pese a no haber logrado todavía una victoria en los dos partidos que el equipo ha disputado en este 2018: " El equipo está bien y estamos entrenando bien. La manera de conseguir resultados es entrenar bien y al máximo rendimiento, tengo mucha confianza en el equipo y se están haciendo las cosas bien. Mañana va a ser muy importante hacer un buen partido, tengo la seguridad de que va a ser así".

Jugadores disponibles para mañana

Esta semana como hemos podido ver en los entrenamientos, Javi Guerra se ha recuperado de su lesión y preguntado por el delantero y por el Chori, Míchel aseguraba: "Están los dos en perfectas condiciones. Chori venía con un poco de catarro y hemos preferido que se quedara en el gimnasio, nada importante. Javi está en perfectas condiciones. Contamos mañana con los dos".

Con el que no podrá contar el entrenador es con Emiliano Velázquez. El central que vio la tarjeta roja en el encuentro contra el Oviedo, ha sido sancionado con dos partidos.

"La sanción va en relación a lo que el árbitro pone en el acta y ya nos esperábamos una cosa así. Emi no fue a hacer daño al jugador, fue a quitárselo de encima pero esa reacción no la tiene que tener. El ser sancionado depende de la interpretación del árbitro y nosotros lo tenemos que acatar. Esperamos no echarle de menos estos partidos, tengo confianza en Chechu, Antonio y Ba y tenemos suficientes mimbres para suplir su ausencia".

Justamente después fue preguntado por Ba que ha sido convocado, y por su posible titularidad, - recordamos que Ba fue uno de los criticados por la afición debido a su actuación en el partido contra el Nástic- Míchel señaló que: "Tengo cuatro centrales y decido en relación a lo que veo en la competición y en el entrenamiento. Ellos lo saben. Han jugado los cuatro y han tenido minutos. Al final, el que decide soy yo".

Nuevos fichajes, salidas y posibles incorporaciones

Y es que esta misma semana se ha producido el primer fichaje de este mercado invernal, el de Gorka Elustondo. Míchel ha tenido unas palabras para él: "Gorka acabó la liga en Colombia y empezó la pretemporada. Hay que ir mirando con él el día a día. Nos va a ayudar mucho. Es un jugador muy polivante, que ya quisimos en verano. Viene bien para la competitividad de la plantilla, porque ocupar varias posiciones, y eso es importante".

Cuestionado acerca de las posibles llegadas o salidas del equipo, esto es lo que decía: "Esta es una pregunta para la Dirección Deportiva. Yo entreno el número de jugadores que sea y siempre he dicho lo mismo: No es un número muy alto. Si es un jugador con una predisposición para seguir mejorando el equipo, podemos ser muchos y ser pocos. Podemos ser pocos y ser muchos. El grupo es perfecto y no me sobra nadie. Es una decisión que tiene que tomar la dirección deportiva, que cambie de aire para su mejora y a día de hoy no tengo constancia de que vaya a salir ningún jugador. Cuento con todos ahora mismo".

Palabras para los canteranos

El entrenador ha tenido palabras para Fran Beltrán, Joni Montiel y Mario.

Sobre Fran dijo que "Que te llame la selección es un premio y Fran Beltrán es un chico muy maduro. Si da rendimiento en Segunda, como da y tiene los pies en el suelo, no le afecta esto. Fran también es joven y tiene mucho margen de mejora, queremos que siga así porque nos está dando cosas muy positivas".

En cuanto a Mario Hernández espera que pronto esté jugando con el primer equipo y que no sea convocado sólo por las bajas, además apuntó que: "Es un canterano en el que tenemos muchísima confianza. Tiene que ir paso a paso y está demostrando que quiere ser futbolista. Todavía le queda y sabe que no puede quedarse en eso. Tengo buenas sensaciones con él, lo conozco de mi etapa en el Juvenil. Es un chico que cada día mejora y es importante que siga esa progresión.

Por último subrayó: "A Joni Montiel le falta tiempo. Tiene un proceso de maduración que necesita tiempo de asimilar todo lo que ha venido. Si tiene prisa se equivoca. Hablamos mucho con él y sabe lo que pienso y quiero de él. Me parece un jugador con unas condiciones espectaculares para ser futbolista".

Lista de convocados

Los elegidos para viajar mañana a Soria para disputar el partido frente al Numancia son: Alberto, Mario Fernández, Baiano, Amaya, Ba, Dorado, Akieme, Álex Moreno, Fran Beltrán, Unai López, Cerro, Santi Comesaña, Embarba, Diego Aguirre, Chori Domínguez, Javi Guerra, Manucho, Trejo y Raúl de Tomás.