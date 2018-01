Amaya y Fran Beltrán: "Tenemos que sumar de tres en tres"

Google Plus

Los jugadores franjirrojos antes del partido | Imagen: www.rayovallecano.es

Los franjirrojos se marcharon de tierras sorianas con un punto, un buen botín a juicio del propio entrenador madrileño. Ambos equipos disputaron un encuentro de mucho control, donde prevalecía evitar los ataques del rival frente a crear oportunidades para adelantarse en el marcador, por lo que todo el choque se caracterizó por la contención y la escasez de ocasiones claras.

Estas últimas finalmente acabaron apareciendo y ambos equipos pudieron llevarse la victoria de haber materializado esas situaciones. Primero los visitantes gozaron de una doble oportunidad, en primer lugar a manos de Adrián Embarba y después en el rechace por parte de Óscar Trejo. Ambas fueron salvadas de forma magistral por el guardameta local. Posteriormente el delantero local Guillermo desaprovechaba un mano a mano con el portero rayista. Así se llegó al final de los 90 minutos con 0-0 en el marcador.

"Nos vamos con mal sabor de boca"

Una de las novedades en el once inicial de Michel, Antonio Amaya, expresaba su insatisfacción con el resultado del partido pues "no hemos creado muchas ocasiones".

Enfatizó, por otra parte, que "si queremos conseguir el objetivo" debían encadenar una serie de victorias y no simplemente sumar un punto en los partidos disputados.

El central franjirrojo hablaba de cómo había estado el equipo en la faceta defensiva, considerando la actuación colectiva en este aspecto como positiva "pero tenemos que mejorar muchos aspectos". Siguiendo con el tema defensivo, el vallecano catalogaba su actuación como buena "porque mi labor era que la portería estuviera a cero".

Se mostró contento por su vuelta a la titularidad y comento que va a seguir peleando por un puesto, pero "está complicado porque hay jugadores muy buenos".

"Teníamos que haber dado un poco más"

El jugador más joven del once inicial del entrenador madrileño, Fran Beltrán, comentaba que el equipo debía haber hecho un último esfuerzo "porque el partido estaba justo para lo que queríamos" y lamentaba que "arriba no hemos tenido el día, normalmente tienen el día, pero hoy no ha sido".

Fran Beltrán en la disputa de un balón | Imagen: www.laliga.es

Se mostraba positivo con el punto sumado pues "seguir sumando es lo importante" pero animaba a encadenar victorias y sumar de tres en tres.

Por último, el joven futbolista daba las gracias una vez más a la afición "porque sin ellos muchos puntos no podríamos conseguirlos".