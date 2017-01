El Real Madrid aporta 11 preseleccionados al Once Mundial de FIFA FIFPro 2016

Google Plus

La plantilla del Real Madrid celebrando un tanto. | FOTO: Dani Mullor - VAVEL

Recientemente el máximo organismo del fútbol mundial daba a conocer a los 55 jugadores preseleccionados como candidatos para formar parte del mejor once del año 2016. La categoría forma parte de los recien inaugurados Premios The Best, que en su edición del próximo mes de enero verán la luz por primera vez.

El Real Madrid fue el equipo que más jugadores aportó del mundo

El gran año realizado por la plantilla del Real Madrid, tanto a nivel colectivo como individual, ha propiciado que 11 de los futbolistas seleccionados para optar al galardón sean de la disciplina merengue. Gracias a la aparición en escena de Keylor Navas, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Raphael Varane, Pepe, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema, el conjunto de Concha Espina se ha tornado como el equipo que ha contribuido con más futbolistas. Estando incluso por delante de prestigiosas escuadras como el Bayern de Munich o el Barcelona con 10 aportaciones.

Unos premios en desarrollo

Tras la inesperada separación de la FIFA y la revista deportiva L' Equipe en el premio más conocido del panorama futbolístico mundial, como es el FIFA Ballon D' Or, el organismo deportivo tomó la decisión de efectuar la creación de unos premios deportivos propios; con el objetivo de retomar algo parecido a su ya extinto FIFA World Player.

El próximo 9 de enero se conocerán a los ganadores

Este nuevo premio mantendrá características del anterior premio entre las dos entidades; sin embargo, los periodistas ya no tendrán voz y voto en la elección de los galardonados; siendo la figura de los futbolistas la que tome protagonismo. Hasta más de 25.000 futbolistas, de más de 75 países diferentes, participarán en la votacación de los candidatos en las diferentes categorías existentes.

Aún habrá que esperar hasta el día 9 de enero de 2017 para conocer a los galardonados en la gala de los Premios The Best FIFA que se celebrará en Zurich.