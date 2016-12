Luka Modric: “El videoarbitraje no es fútbol”

Foto; Daniel Nieto - VAVEL.com

El Real Madrid pasa a la final del Mundial de Clubes tras ganar dos a cero al Club América. La presión del conjunto mejicano frenaba las ocasiones de los de Zidane. El primer tanto llegó en el descuento de la primera parte. Una gran asistencia de Toni Kroos dejó solo a Benzema que definió con calidad.

Los últimos 45 minutos continuarían con la misma dinámica. Los blancos dominaban el choque, pero no conseguían sentenciar. De nuevo, el segundo tanto llegaría en el descuento. Pase entre líneas de James para Cristiano que batió al guardameta con un disparo cruzado. Pese a las dudas del gol ya que el colegiado tuvo que recurrir el videoarbitraje, estrenado en la otra semifinal de ayer, el tanto del portugués subió al marcador.

A pesar del encuentro espeso que ha realizado el equipo madridista, hay un jugador que ha resaltado. Luka Modric ha sido el MVP del partido. El croata ha disputado todos los minutos destacando su juego en el centro del campo. El futbolista jugaba por primera vez el Mundial de Clubes ya que, en 2014, estaba lesionado y se perdió la competición.

Modric ha señalado que “es una victoria muy importante. Estamos contentos por el resultado y el juego a partir de los primeros 25 minutos”.

A pesar del triunfo, el conjunto de Chamartín no cuajó un gran partido. “Entramos un poco flojos, pero es normal tras el viaje y la adaptación. Después jugamos muy bien, creamos oportunidades y metimos dos goles para ganar y estamos en otra final”, ha comentado el jugador croata.

Sobre la nueva incorporación de los videoarbitrajes en los que el equipo arbitral ha hecho uso de ellos en los ambos partidos de semifinales, Modric ha confesado su opinión. "No sé qué decir. Es nuevo, no me gusta, crea mucha confusión. Otro día tuvimos esta reunión y no escuché mucho porque espero que esta regla no continúe. Para mí no es fútbol y no me gusta. Tenemos que concentrarnos en juego, en nuestro futbol y a ver qué pasa. La primera sensación no es buena".