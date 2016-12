Benzema: "Ahora la confianza está y vamos a por el próximo partido"

Google Plus

Benzema celebrando un gol | Foto: Dani Mullor (VAVEL)

El Real Madrid se ha clasificado para la final del Mundial de Clubes gracias a una victoria por dos goles a cero frente al Club América. Benzema en la prolongación del primer tiempo y Cristiano cuando el partido llegaba prácticamente a su fin, fueron los encargados de liderar al conjunto que para este choque vestía de negro en el apartado goleador. "Fue un partido difícil contra un rival fuerte. Las condiciones también son difíciles por el viaje, pero fue un buen partido. Lo ganamos y ya está, para la final", analizaba al término del encuentro el atacante francés, que volvía a ver puerta tras un breve descanso ante el Deportivo de la Coruña.

"Las condiciones también son difíciles por el viaje, pero fue un buen partido"

"No fue un año difícil. ¿Por qué? ¿Por qué en dos o tres partidos no he jugado bien? Mi año fue muy bueno, gané muchos títulos con el Madrid y marqué muchos goles. Y ahora la confianza está y vamos a por el próximo partido, que es la final para ganar y marcar goles también", declaraba confiado el delantero natural de Lyon al ser preguntado por su celebración y si se debía a haber vivido 'un año difícil'.

Antes de concluir su comparecencia ante los medios, Benzema lanzó un mensaje sobre su técnico y compatriota, Zinedine Zidane, evidenciando una vez más la complicidad entre ambos. "Zidane para mí es un ejemplo. Es como mi hermano, pero es mi entrenador y es para mí un honor trabajar con él", concluía el futbolista merengue. Este 18 de diciembre los merengues se medirán al Kashima Antlers para intentar sumar un nuevo título antes de concluir el año; el conjunto japonés, que ya dio la sorpresa al imponerse al Atlético Nacional por tres goles a cero, buscará plantarle cara a los blancos y por qué no arrebatarles un título al que parten a priori como favoritos.