La contracrónica: victoria a medio gas y billete a la final

Foto de CR7 contra el Club América // vía realmadrid.com

El Real Madrid hizo los deberes y venció en Japón ante el Club América, clasificándose así para la gran final. Los blancos no necesitaron un ritmo frenético para conseguir la victoria. La calidad individual fue suficiente y los de Zizou sentenciaron en el descuento, ante la polémica del video arbitraje.

Empezaba el partido tranquilo

Zidane sacaba al equipo de gala. Keylor, Nacho, Varane, Carvajal, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Cristiano, Benzema y Lucas. Equipo top para no tener dificultades en el encuentro. Tras varias acciones que terminaron en saque de esquina, Lucas gozó de la primera ocasión, con una volea desviada.

Sin embargo, el equipo mexicano aguantaba ordenado el encuentro e incomodaba al Real Madrid. Lucas era un puñal por la banda, y trabajando mucho en defensa. En el minuto 25, el propio extremo español centró con mucha intención a Cristiano, que remató contra el palo.

Gol antes del descanso

Karim Benzema no quería historias raras. Tras un gol anulado por fuera de juego, 'monsieur' no perdonó. Pase al hueco de Kroos y definición magnífica del galo. 0-1 y el Real Madrid respiraba. Este gol le daría alas. Finalizaba una primera parte poco vistosa para el espectador, pues apenas hubo dos o tres ocasiones claras, pero con optimismo en la afición merengue de alcanzar su segunda final de esta competición en tres años.

Foto de realmadrid.com

Segunda parte sin apuros

Los blancos no se pusieron nerviosos. Comenzaron a tocar y a dominar la posesión en aras de dejar correr el reloj. El entrenador del conjunto mexicano introdujo en el césped a un centrocampista en el lugar de un defensa, para variar el sistema y ganar hombres arriba. De poco sirvió.

Foto de realmadrid.com

Paupérrima presencia ofensiva del equipo 'azteca'. En ningún momento el Real Madrid vio peligrar el partido y el pase a la final. Cristiano tuvo el segundo en su mano, y a puerta vacía, erró en el remate y desperdició la acción. No obstante, el luso se resarciría en el 92' con un gran tanto tras pase de James. Aquí llegó la polémica, pues en un primer momento parecía que el colegiado Enrique Cáceres lo había anulado, pero luego revocó su decisión y dio por válido el gol. Victoria cómoda de los blancos y billete a la final.

Los protagonistas, satisfechos

Zinedine Zidane y varios jugadores resumieron ante los medios las sensaciones del encuentro. El técnico galo fue positivo. "Conseguimos lo que vinimos a buscar. La primera parte fue un poco difícil porque el campo estaba duro y el balón no circulaba. La segunda parte estuvo mejor. Ahora tenemos el partido más importante, que es ganar el trofeo". El francés además elogió a su compatriota Benzemá y al resto del equipo.

Foto de realmadrid.com

Por su parte, Lucas Vázquez, Modric y Benzema también salieron felices del encuentro. El croata declaró que "es una victoria muy importante. Estamos contentos por el resultado y el juego a partir de los primeros 25 minutos”. Lucas dejó este titular: "El Mundialito tiene un valor tremendo, sea con el rival que sea. Ser campeón del Mundo sería increíble". Ambos criticaron el videoarbitraje, alegando que resta "esencia al fútbol". Por último, cabe destacar el elogio de Karim a su técnico, expresando que "es como un hermano para mí, es un ejemplo".

El gran salto de Lucas

El que parecía un chaval se está haciendo un hombre. El gran salto de calidad de Lucas Vázquez está resultando especialmente notorio, y no es la primera vez que Zidane le premia con la titularidad. El extremo internacional con España está disputando muchos minutos. Además, no sólo cabe destacar el tiempo de juego, sino la importancia de los partidos en los que participa, siendo titular ante Atlético y Barcelona en sus respectivos estadios.

Ante el Club América volvió a desplegar una exhibición de fútbol efectivo, y un meritorio derroche defensivo, que proporciona al equipo un mayor equilibrio atrás. Las carencias ofensivas de la BBC obligan a Lucas a trabajar más que nadie para ganarse un puesto en aquellos partidos en los que el equipo requiera una mayor unidad y solidez defensiva.

James va recuperando tono

James Rodríguez entró a falta de 20 minutos del final y dejó algunos detalles de calidad. Más participativo e incisivo, el colombiano trató de conectar con la pelota lo máximo posible. Suya fue la asistencia del gol de la sentencia de Cristiano Ronaldo, tras un gran pase interior. Pese a las críticas y su bajo tono físico, el sudamericano es el máximo asistente del equipo y empieza a obtener minutos de importancia por parte de Zidane. Habrá que estar atentos a la evolución de un futbolista que supuso un desembolso de más de 70 millones de euros.

El siguiente rival es japonés

Kashima Antlers será el equipo al que se enfrentará el Real Madrid en la final del próximo domingo a las 11:30 hora española. El conjunto japonés venció por 0-3 al Atlético Nacional en semifinales, con un encuentro marcado por el videoarbitraje. El campeón de la J1 League 2016 realizó un encuentro serio, en el que se vio dominado en la primera mitad, pero que supo resolver a la perfección en la segunda.

Alineación del Kashima durante un partido. Foto: Zimbio.com

Equipo para no despistarse, pues no eran los favoritos en las semifinales. No es el único partido que han tenido que ganar en esta competición, pues en la ronda previa vencieron por 2-1 al Auckland City neozelandés. Se trata de la revelación del torneo, y buscará apurar sus opciones ante el campeón de Europa.

El Real Madrid buscará el domingo a las 11:30 alzarse con otro trofeo internacional, ante un equipo japonés en Japón. El Mundial de Clubes de la FIFA espera campeón, y los de Zidane irán con todo para cosechar una importante victoria. Se espera un once titular en el que vuelva Ramos, que entraría por Nacho. El resto de futbolistas repetirán como titulares, pues ahora mismo son los fijos para Zidane.