El Real Madrid, a por el quinto título intercontinental

Foto: VAVEL España

Y a seguir ampliando el museo del Santiago Bernabéu. La presión resulta no ser un problema para el Real Madrid, que después de firmar el mejor año de su historia en 2014, parece ser que se va a quedar a muy poco de igualarlo. Una Champions, una Supercopa y el hipotético Mundial de Clubes. Algunos se mantienen en el pensamiento de que la escuadra merengue está de paseo por tierras niponas, o de que sus vacaciones de Navidad comenzaron justo después del gol de Ramos en el 93 la jornada pasada. Otros siguen reafirmando la flor del club blanco, mientras señalan a Zidane como el Dios de la suerte. Algunos, simplemente, no dejarán de cargar o alabar la trayectoria del equipo madrileño. Y es que no hay mejor frase reveladora que la de su propio himno: "historia que tú hiciste, historia por hacer". No hay más.

El mejor equipo de la historia (según la FIFA), el más laureado, el que más campeonatos tiene. 114 años de historia y con la posibilidad de conseguir el domingo su trofeo número 110. Brutal. A prácticamente nada de promediar un galardón por año. A un día de conseguir su quinto título intercontinental. A menos de 24 horas para volver a reinar en el mundo entero.

Foto: UEFA

A muchas personas les gusta presumir de lo bueno que tienen. Una buena pareja, un buen coche, un buen trabajo. Pues lo mismo ocurre con el Real Madrid y la historia. Su historia. Eso sí, el camino del mejor conjunto del siglo XX no se ha labrado así como así. Ha juntado épocas gloriosas, con lagunas inexplicables. Ascensos al Olimpo futbolístico, con descensos al infierno del ostracismo. Lo difícil es llegar y mantenerse. Y el inicio glorioso de esta travesía, comenzó en la temporada 1904-1905, con el primer trofeo importante del conjunto blanco (antes se había ganado un campeonato regional), una Copa del Rey. Ahora ya tiene 19. No obstante, su verdadera dinastía entraría en escena en la campaña 1955-56, tras conquistar su primera "Orejona". Quién le iba a decir que después de ella llegarían diez más.

Es un legado que se mantiene hasta el día de hoy, y que se ha convertido en el "fetiche" de Chamartín. Y no es para menos. Hasta 20 títulos internacionales se hallan en el museo del Santiago Bernabéu. Todos y cada uno de ellos, con su figura especial. La volea de Zidane, el "aguanís" de Raúl, la hegemonía de Don Alfredo Di Stéfano, los goles de Ramos en el descuento, el penalti de Cristiano Ronaldo. Pero no es momento para recordar, sino para disfrutar. Básicamente porque una nueva página está por escribirse. Un nuevo capítulo en el cual, mención aparte, se hará reflexión sobre los ya 36 partidos que lleva la escuadra de Florentino Pérez sin perder. Sobre si es esta la mejor plantilla de la historia del Real Madrid. Sobre el posible quinto título intercontinental (lleva tres Copas Intercontinentales - 1960, 1998 y 2002 - y un Mundial de Clubes - 2014- ).

Foto: Real Madrid

De la quinta que ganó en Yokohama la tercera intercontinental ya no queda nadie. Pero los Benzema, Kroos, Marcelo, Navas, Isco, etc, se mantienen al pie del cañón, y de ellos depende volver a dominar el mundo entero. De eso se trata, obviamente, cuando eres el club más poderoso de la historia.