El Tablero Real: El Madrid va con todo ante el Kashima en la final

Zinedine Zidane tendrá la oportunidad de seguir haciendo historia el próximo domingo a las once y media de la mañana. La victoria supondría su primer Mundialito como entrenador, y el segundo del Real Madrid en su alargado palmarés. Enfrente tendrá a un Kashima Antlers que viene de golear por cero goles a tres al Atlético Nacional.

Además, el técnico francés tiene a tiro superar otro récord en caso de vencer al conjunto japonés. En las semifinales contra el América Zizou igualó la mejor racha del club de partidos invictos en un arranque de temporada al mando de Fabio Capello (25 partidos).

Ramos - Varane para la final

El capitán, que se perdió la semifinal por molestias tras el partido liguero con el Dépor, volverá a la titularidad en el esquema de Zidane. Formará pareja con Raphael Varane, o bien con su compatriota Nacho Fernández. Ambos fueron titulares en la semifinal frente al América ya que Pepe no se recuperó a tiempo. Tampoco estará en la final casi con certeza, y se marchará de Japón sin haberse vestido de corto ni un sólo minuto.

Ramos quiere ser protagonista en su competición fetiche. En 2014 marcó en 'semis' y también en en la final. Su asistente fue el alemán Toni Kroos en las dos ocasiones, que parece haberse vuelto a reconciliar con su buen fútbol tras volver de la lesión que le tuvo fuera de los terrenos de juego un mes.

Cristiano ya ha marcado en todas las competiciones

El portugués también está en estado de gracia. Tras conseguir hace menos de una semana su cuarto Balón de Oro, el gol que marcó en semifinal al América significó un nuevo récord en su carrera deportiva. Cristiano ya ha marcado en todas las competiciones que ha disputado con el Real Madrid, y suma 378 goles en 366 partidos con el conjunto merengue.

El gol de Cristiano al Club América. Fotografía/ Real Madrid

Zidane va con todo a por el Kashima

El Madrid no quiere que se le escape el Mundialito, y para ello saltará al césped con toda la artillería. La ausencia de Bale hace titular a un Lucas Vázquez que está solventando la lesión del galés a la perfección. El once que podría sacar el técnico galo ante el Kashima Antlers puede ser prácticamente calcada al que alineó frente al Club América. El 4-3-3 parece intocable, y un sistema que está funcionando no tiene que cambiarse. La importancia de la profundidad de los laterales en este Real Madrid es imprescindible, por lo que la participación de Carvajal y Marcelo será fundamental.

En lugar de Nacho estará Sergio Ramos, así lo ha confirmado Zidane en la rueda de prensa previa al partido: "Es nuestro capitán. Se ha recuperado bien y está perfecto. Va a estar mañana". La única variable podría ser la entrada de Isco a la titularidad en lugar de Casemiro, pero el brasileño tiene gran parte de las papeletas.

Cuidado con Yasushi Endo

El centrocampista japonés de 28 años viene de marcar, primero al Mamelodi Sundowns en cuartos de final, y después al Atlético Nacional en la semifinal. Anotó un golazo de tacón a los cafeteros, el que fue el segundo de aquel cero a tres. En los últimos 181 partidos con el Kashima ha marcado 48 goles, unas cifras muy notables teniendo en cuenta su posición.

El golazo de Yasushi Endo. Fotografía/ Marca

El videoarbitraje en el fútbol para Sergio Ramos

El jueves 15 de diciembre quedará marcado para la historia por ser la primera vez que se utilizó el videoarbitraje en un partido del Real Madrid tras un gol de Cristiano Ronaldo ante el América. Muchos jugadores se han manifestado en contra, y otros a favor de la participación de las tecnologías en el deporte rey. En la plantilla merengue algunos como Modric, y Lucas Vázquez no están muy conformes. No obstante Sergio Ramos si ha mostrado su apoyo: "Habrá miles de opiniones, pero todas son respetables. Es buena idea ya que intenta ayudar al fútbol. La tecnología acabará facilitando la tarea a los árbitros y a nuestro deporte. Mirad por ejemplo el tenis, el ojo de halcón ayuda mucho. Quizá no era el momento para probarlo, pero estoy a favor".