Zinedine Zidane: "Para nosotros este título tiene la máxima importancia"

Foto: Daniel Nieto | VAVEL.

Zinedine Zidane continúa acumulando récords y victorias desde su llegada al banquillo del Real Madrid. El técnico francés afronta este próximo domingo una excelente oportunidad para seguir cosechando títulos con el club de Concha Espina, pues el equipo blanco se enfrenta al Kashima Antlers en la final del Mundial de Clubes (11:30 horas, La 1), un título que conquistó por última vez hace dos años, precisamente con el galo como ayudante de Carlo Ancelotti en el banquillo madridista.

"El Kashima es un equipo que corre mucho, muy disciplinado y organizado"

Pese a la teórica superioridad del vigente campeón de Europa, Zidane insistió en rueda de prensa en la necesidad de respetar al rival, a la vez que advirtió de la dificultad del partido: "Para nosotros este título tiene la máxima importancia. Vinimos aquí para ganar este trofeo. Será un partido complicado porque el rival nos lo va a poner difícil y estamos listos. El jueves entramos un poco raro en el partido por el viaje, el campo y todo esto. Pero ahora estamos listos para jugar otra final. Nosotros vinimos para jugar una final e hicimos nuestro trabajo en la semifinal. Ellos ganaron tres partidos y merecieron llegar a la final. Queremos jugar el partido y estamos listos para ello. Va a ser un partido complicado".

El entrenador del conjunto blanco continuó elogiando al cuadro nipón y también tuvo palabras hacia la afición japonesa, que ejercerá de local y anfitriona en el encuentro: "Yo destaco siempre al conjunto. Vimos muchos partidos del rival y es un equipo que corre mucho, muy disciplinado y organizado. Nosotros estamos listos para hacer un gran partido, vamos a intentar jugar bien la final y ganar. Va a ser complicado, pero para nosotros no va a cambiar nada. Ellos van a apoyar a su equipo. Seguramente habrá japoneses de otros equipos que nos apoyarán a nosotros. El cariño que nos han mostrado ha sido enorme. Cuando empiece el partido vamos a concentrarnos en lo nuestro, en jugar bien al fútbol, hacer lo máximo y defender bien".

"Vinimos aquí para ganar este trofeo"

Zinedine Zidane tiene la oportunidad en tierras asiáticas de conquistar su tercer título como entrenador del Real Madrid (tras la Copa de Europa y la Supercopa de Europa), y en rueda de prensa repasó su trayectoria en el banquillo de Concha Espina: "Mi idea cuando llegué era intentar hacer grupo y ganar partidos. Soy positivo, aunque no lo parezca, y sí me esperaba un Real Madrid así. Teniendo estos jugadores es más fácil. Llevo poco tiempo entrenando. Cada día aprendo una cosa en particular. Son los partidos los que te hacen mejorar. Para mí, es importante ver los partidos de mi equipo para mejorar. También es importante ver al rival, pero sobre todo a nuestro equipo".

Por último, el entrenador del Real Madrid se refirió al videorbitraje y a la polémica surgida en el torneo por su utilización: "Cuando empiezas una cosa necesitas tiempo. Está bien querer mejorar con la tecnología, pero hay que tener paciencia y esperar a que las cosas vayan a mejor y a más. La tecnología nadie la va a parar, tampoco el fútbol. Es algo lógico. Lo que queremos en el campo es que no haya ninguna duda y eso se logra con el tiempo, pero creo que es bueno".