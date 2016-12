Sergio Ramos: "Creo que este equipo merecía disputar esta final"

Google Plus

Foto: Daniel Nieto | VAVEL.

Uno de los grandes protagonistas del Real Madrid en las últimas temporadas y en esta especialmente es Sergio Ramos. Además de ser el capitán blanco y uno de los mejores defensas del mundo, el jugador sevillano se ha convertido en especialista en anotar en los instantes finales, marcando siempre goles fundamentales para su equipo. El defensa blanco compareció en rueda de prensa junto a su entrenador, reconociendo la importancia de ganar el título: "Para mí siempre que hay la posibilidad de ganar un título es una nueva experiencia a pesar de tener un grandísimo palmarés. Como dije en su día, me reseteo todos los años para volver a empezar de cero. Me quedan muchos años de fútbol si Dios quiere y tenemos una nueva oportunidad de ganar otro título".

Ramos señaló las sensaciones que experimenta cuando conquista un título con el Real Madrid: "A mí como capitán me tocaría levantarlo, es un orgullo tremendo y a eso le añades que tienes el mejor escudo del mundo en el pecho. Es un sueño cada vez que me imagino levantando un trofeo y creo que este equipo después del gran trabajo que viene haciendo se merece poder disputar esta final con el máximo respeto al rival y hacer todo lo posible por poder ganarlo de nuevo".

El central madridista se perdió la semifinal ante el América por problemas físicos, pero se ha recuperado a tiempo y podrá disputar la final del Mundial de Clubes: "Me he encontrado bastante bien después de tener una sobrecarga por los minutos acumulados y la intensidad de juego. Esta semana había estado al margen y hoy ya he entrenado con el grupo y estoy a disposición del entrenador, como el resto de mis compañeros".

Preguntado por su capacidad para marcar en los últimos minutos, Sergio Ramos apeló a su coraje y a la lucha: "Prefiero que el equipo gane y no llegar a esos minutos. En estos últimos años se han dado esas circunstancias. Pero si, además de defender, puedo aportar goles, mejor. El madridismo viviría más tranquilo si no hay que llegar a ese minuto. Las finales quedan ahí y pasan a la historia. Yo lucho y tengo esa fe hasta el último minuto. El Madrid nos obliga a luchar hasta el último instante. He tenido suerte, pero hay que buscarla. Tenemos un gran equipo y ojalá podamos lograr otro título más".

Al igual que su entrenador, el central de Camas se refirió a la importancia de lograr el título, otorgándole mérito a una competición en muchas ocasiones criticada: "Le damos la importancia que tiene. Es un título que juega el campeón de la Champions. Un título siempre es importante. El día de mañana lo valoraremos más cuando no lo juguemos. Respetamos al rival, que ha ganado al campeón de Sudamérica, de Oceanía y de África".

Por último, Sergio Ramos elogió a su entrenador, Zinedine Zidane: "Desde que llegó Zidane el grupo cambió por completo a nivel anímico. Gestiona muy bien al vestuario y saca lo mejor de cada futbolista. Remontamos en la Liga y estuvimos cerca. Fuimos campeones de Champions y Supercopa. Una de las claves es saber trasladar lo que hizo como jugador. Estamos todos muy contentos, él es el capitán de este barco".