Último entrenamiento del Real Madrid antes de enfrentarse al Kashima Antlers

Google Plus

Último entrenamiento del Real Madrid antes de enfrentarse al KashimaAntlers (foto: www.realmadrid.com)

El Real Madrid ha entrenado esta mañana de cara a preparar la final del Mundial de Clubes. El equipo blanco completó el último entrenamiento antes de medirse al equipo japonés Kashima Antlers (domingo, 11:30 h, La1 Teledeporte y VAVEL).

La gran novedad sobre el césped del estadio Mitsuzawa de Yokohama ha sido la presencia del capitán Sergio Ramos. El defensa acarreaba molestias desde su último partido de liga ante el Deportivo de la Coruña pero ayer se ejercitó junto al resto de compañeros. Zinedine Zidane podrá volver a contar con el jugador que salva los partidos en los minutos de descuento. El capitán del equipo madridista envió un mensaje de ánimo a través de su cuenta de Twitter. A una foto tocando balón, el cuatro blanco añadió el mensaje "Buenas sensaciones" lo que hace pensar que será titular en la final del domingo.

Los blancos comenzaron la sesión de entrenamiento practicando la circulación del balón a los que añadieron varias series de sprints y finalizaron con ejercicios de balón. La buena noticia ya mencionada anteriormente fue la incorporación del capitán, por su parte el defensa Pepe realizó el entrenamiento en las instalaciones del estadio Mitsuzawa de Yokohama.

El Real Madrid saltará al campo con la ilusión de completar otro año glorioso. Tras la undécima Champions League y la Supercopa, el Mundial de Clubes puede ser la guinda del pastel. Para el técnico blanco sería el cierre de un año histórico sumando títulos a una carrera que no ha hecho más que comenzar. Zidane ya ha declarado:”Queremos jugar el partido y estamos listos para ello. Va a ser un partido complicado". El técnico no ha dejado de elogiar al rival y de valorar la importancia de estar en una final que no será fácil. Para el francés puede ser su tercer título en menos de doces meses y en caso de victoria seguirá escribiendo su nombre en la historia blanca como entrenador con más partidos invicto (actualmente treinta y cinco).