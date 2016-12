Janny Sikazwe, árbitro para la final ante el Kashima

Foto: Real Madrid

Ya se conoce al juez que dictará sentencia en la final del Mundial de Clubes. Janny Sikazwe será el encargado de dirigir el encuentro entre el Real Madrid y el Kashima Antlers. El colegiado, procedente de Zambia, arbitrará por primera vez en su historia un partido del equipo merengue. Aunque no será su debut en el Mundial de Clubes. Y es que también estuvo presente en la semifinal que enfrentó al Kashima contra el Auckland, que terminó con el resultado de 2-1 para los japoneses.

El bueno de Janny cuenta con una amplia trayectoria profesional. Fue uno de los árbitros designados para la Copa Africana de Naciones de 2015, llegando incluso a ser nominado para conseguir el premio a Árbitro del año en su continente natal.

En cuanto a su método de arbitrar, poco que destacar en 73 partidos internacionales. 16 penaltis señalados, 239 tarjetas amarillas, y seis cartulinas rojas. El núcleo de su trayectoria se resume al Calcio Zambiano, donde arbitra desde 2007. Y ahí es el mejor, según dicen.

Veremos si la polémica generada a raíz del videoarbitraje, le genera una mala pasada. Pues tanto Real Madrid como Kashima Antlers, ya lo han vivido de primera mano, y las opiniones siguen a flor de piel. La llegada de la tecnología al mundo del fútbol puede suponer un antes y un después dentro del deporte rey por excelencia. Muchos creen que se trata de un avance necesario. Otros, no apoyan la perdida de la escencia del arbitraje y del propio juego. No obstante, y casi sin darnos cuenta, poco a poco se han ido introduciendo estas novedades. Como el reloj que determina el dilema cuando no se sabe si la pelota ha traspasado o no la línea. No se sabe muy bien hasta dónde llegará todo esto, pero lo que sí está claro, es que el mundo pondrá sus ojos mañana en Janny Sikazwe. Presión no le falta.