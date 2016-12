Ramos vuelve al once

Google Plus

Foto: Dani Mullor - VAVEL

Zidane sale con Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Suplentes del conjunto blanco: Kiko Casilla, Rubén Yáñez, Pepe, Nacho, James, Coentrao, Kovacic, Mariano, Asensio, Morata, Isco y Danilo.

Sergio Ramos es la gran novedad en el once titular del Real Madrid. Zidane no pudo contar con él en la semifinal por unas molestias musculares de las que ya se ha recuperado. El capitán del Real Madrid vuelve al once inicial, tras unas semanas en las que ha sido el protagonista por sus goles en el descuento.

Nacho es el sacrificado por el retorno del capitán blanco y esperará su turno desde el banquillo. Este es el único cambio de Zidane con respecto a las 'semis' ante el América.

En la portería no hay sorpresa y de nuevo el francés apuesta por Keylor bajo palos, el resto de la defensa, a excepción de Nacho es la misma que ante el América. Se cae Pepe que no ha podido llegar al 100% a esta final.

En el centro del campo el triángulo formado por Kroos, Modric y Casemiro deja fuera a Isco y James Rodríguez una vez más. El colombiano tomó parte en la segunda mitad ante el América y es posible que alguno de los dos sea uno de los cambios de Zidane.

El que parece un fijo es Lucas Vázquez. Fue uno de los tres jugadores destacados del encuentro de semifinales junto a Modric y Carvajal. El gallego entra en los planes de Zidane, al menos hasta que Bale se recupere, y lo está aprovechando. La delantera la complementan Benzema y Cristiano Ronaldo, autores de los dos goles ante el América.

Morata parece que se postula como otro de los cambios de Zidane para dar algo de aire a la delantera en la segunda mitad.