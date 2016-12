Desde Yokohama con amor

Google Plus

Una de las citas deportivas del año por excelencia llegaba a Japón para ser mostrada al mundo. El torneo intercontinental de los torneos. Y no, no se trataba de un campeonato de sumo o artes marciales; si no de la final del Copa Mundial de Clubes 2016 de la FIFA. Una cita en la que se enfrentaban los coronados como 'mejores' equipos del panorama futbolístico: Real Madrid (campeón de la UCL) y Kashima Antlers (anfitrión y campeón de la Liga J1 japonesa). Ambos equipos llegaban a la cita desbordantes de confianza. Sobre todo por el lado nipón, que se coló en la final de forma discreta sin armar barullo.

Cabe destacar que el equipo japonés es el club nipón con más títulos del país. Un conjunto japonés que fue revolucionado tras la llegada de la leyenda brasileña, Zico, allá por los años 90. El media punta, llevó al equipo nipón a la primera división nacional; haciendo que posteriormente otros futbolistas españoles de nivel como Salinas o Begiristain, se enfundarán su elástica.

Con un pasado nipón aguerrido, el encuentro arrancó con la potente iniciativa de los orientales ante su público. Revolucionados y con las pulsaciones a ritmo de rock nd roll, los hombres de Masatada Is erraron en el intento de intimidar a los pupilos de Zinedine Zidane; que apenas tardaron cinco minutos en custodiar la batuta del encuentro.

Cristiano Ronaldo dispara una falta durante la final. | FOTO: AFP

Benzema y su idilio con el gol europeo

Benzema abrió el marcador en el minuto nueve

Así, con el monopolio del juego controlado, llego el primer mazazo blanco sobre el verde tatami del estadio Internacional de Yokohama. Con un dominio prodigioso del esférico, el Real Madrid era quien dominaba los tiempos sobre el terreno de juego. Y vaya como lo hacía. Apenas nueve minutos tardó la técnica blanca en imponerse a los nipones. La gloria cayó del lado de Benzema, quien aprovechando el rechace de un disparo de su compañero Modric desde la frontal de área, envío al fondo de la red el primer tanto en el marcador.

Benzema celebrando el primer gol. | FOTO: Reuters

El francés comenzaba allanando el camino hacía el título, pero no se limitaría a esa acción. Karim se dió cita en Japón para desplegar todo el fútbol que atesora sus botas. Y eso son palabras mayores. El ariete del conjunto merengue ofreció durante toda la primera parte (prolongandose a todo el partido) una auténtica master class sobre lo que significa ser el auténtico '9' moderno. Velocidad endiablada, pegada, potencia, desmarques de ruptura, combinaciones melódicas; un sin fin de recursos que dinamitaban la parcela ofensiva blanca y enloquecían las líneas japonesas.

El gigante se durmió

Conforme avanzaba la primera parte, el partido tomó tintes de cierta inestabilidad que nada ayudaban al representante español del torneo intercontinental. Con el marcador favorable, el Real Madrid comenzó a ceder terreno frente a los japoneses y las ocasiones blancas comenzaron a producirse con cuenta gotas. De más a menos. Y eso se tornaba como algo que tarde o temprano se terminaría pagando.

Así fue. Cuando la primera parte yacía sobre el césped a punto de concluir el tiempo reglamentario, el Kashima Antlers hacía gala de los recursos más poderosos y milenarios del mundo del fútbol: la creencia, la garra y la entrega. Algo que hizo a los nipones tener la oportunidad de poder aprovechar una perdida de Varane tras un balón aéreo, para que Shibasaki pusiera emoción a la final con el 1-1.

Shibasaki batiendo a Keylor en el primer gol nipón. | FOTO: Reuters

Un segundo tiempo de ida y vuelta

La segunda parte llegaba con un conjunto blanco que se tornaba como un jabalí herido. Un equipo local que tras un primer asalto en el que se mostró claramente superior a los nipones, erró en la relajación y la ausencia de una intensidad necesaria para haber podido asestar el golpe definitivo al rival y sentenciar la final.

Por si fuera poco, el guión cinematográfico no cambió. Los dos protagonistas de la producción seguían manteniendo sus roles sobre el tatami. Mientras el Real Madrid continuaba mostrando pasividad y escasez de juego, los futbolistas del Kashima Antlers continuaban con su motivación y espíritu guerrero; llegando a creerse que podían hacer frente al conjunto blanco en el cuerpo a cuerpo.

Shibasaki volvió a batir a Keylor Navas por segunda vez en el 2-2

El potente estado psicológico de los nipones, que se crecían conforme avanzaba el encuentro, les llevó incluso a paladear el dulce sabor de remontar un partido a todo un gigante transoceánico, poniendose por delante en el luminoso gracias a una delicatessen nipona por parte de Shibasaki para poner el 1-2 para los visitantes. Un gol que llegaba tras una reuperación japonesa en el centro del campo, con una posterior maniobra de evasión de Shibasaki ante Carvajal, que hacía al futbolista visitante lanzar un potente disparo raso para batir a Keylor Navas.

Los futbolistas nipones celebran el primer gol conseguido. | FOTO: Reuters

Pero el Real Madrid aún tenía algo que decir en la final. El tanto japonés prendió una mecha que se incineraba al ritmo de una locomotora en hora punta. Y el primero en encenderse fue Cristiano Ronaldo. Para la gracia de sus compañeros, la estrella lusa entró en el encuentro y se reactivó para levantar a su equipo. Tras algunas ocasiones erradas, el delantero portugués aprovechó un penalti sobre Lucas Vázquez para poner el 2-2 en el encuentro. Un gol que aliñaba aún más una final de infarto.

Cristiano Ronaldo y Marcelo revolucionaron el partido

Cristiano Ronaldo celebra su tanto de penalti. | FOTO: Reuters

La BMC, un dolor de cabeza

A raiz del empate blanco, el conjunto japonés comenzó a ver quebradas sus líneas como si de una ciudad afectada por un terremoto se tratara. El movimiento sísmico responsable era producido por futbolistas como Benzema, Marcelo o Cristiano Ronaldo. Los jugadores de banda y el ariete comenzaban su particular baile ante los orientales, con un costado zurdo luso-brasileño nutrido por el apoyo técnico francés, que abría cada vez más una brecha insalvable.

Sohagata, el héroe nacional nipón

En el minuto 72 se anulo un gol de Cristiano, tras disparo de Benzema, en fuera de juego

Una de las anécdotas del encuentro recayó en el lado japonés de la mano de su guardameta, Sohagata. Y hablando de manos, la del portero nipón fue prodigiosa. Tras varias intervenciones de mérito, la parada cumbre del partido llego en el minuto 72 de partido a disparo de Karim Benzema. El francés realizó un disparo exquisito a la media vuelta, pero el guardameta visitante sacó la palma de su mano con una palomita para detener el tanto del Real Madrid.

Sohagata realiza una de las paradas del encuentro a Ronaldo. | FOTO: Reuters

Los japoneses querían el título

La percepción del paso del tiempo era muy diferente en ambos bandos. Mientras el Kashima Antlers vivía los últimos 10 minutos de partido replegado, tras la línea del balón replegados esperando la prórroga, como si el crono no avanzara; el Real Madrid asediaba la portería rival sintiendo que el tiempo volaba a la velocidad de la luz.

Keylor Navas evitó la derrota del Real Madrid

Pero en un encuentro de estas dimensiones no estaba todo proclamado. En pleno monopolio blanco del juego, el Kashima Antlers echó mano de su casta y decidió aprovechar los últimos minutos con contundencia. Un espíritu que a punto estuvo de costarle más de un disgusto a un Real Madrid. Pero como bien se sabe, los porteros de los grandes equipos suelen tener poco trabajo, pero deben mostrar seguridad y efectividad en las escasas llegadas a las que tengan que hacer frente. Y así lo hizo Keylor Navas, sosteniendo a su equipo con dos paradas magistrales en los últimos compases de los primeros 90 minutos.

Cristiano Ronaldo, el héroe de la prórroga

El encuentro se encontraba apasionante, plagado de emoción y espectáculo. Un partido, sin duda, no apto para cardiacos. Pero la prórroga llegaba en el momento idóneo para un Real Madrid que se sentía agobiado por la presión nipona sobre la meta de Keylor Navas. Los blancos no encontraban su sitio en el terreno de juego y su estado físico no parecía acompañar a los locales.

Cristiano lanzando el penalti que significaba el 2-2. | FOTO: Reuters

Dos goles de Cristiano en la prórroga decantan el título

Sin embargo, cuando peor parecía encontrarse el cuadro de Zinedine Zidane, un salvador con armadura dorada descendió desde lo más profundo del cielo para decantar la final a favor del conjunto blanco. Un 'Iron Man' luso que aprovechó su potencia goleadora para aniquilar al enemigo del Real Madrid con dos goles de bandera; el primero de ellos tras un pase providencial de Benzema para habilitar al propio Cristiano. Un equipo blanco que con motivo del desgaste, se mantuvo replegado para aprovechar sus golpes de efecto.

La sociedad franco-portuguesa, Karim-Cristiano, decantó el título ante un rival camaleónico que se adaptó a todas las circunstancias del juego. Los dos delanteros fueron responsables de los cuatro goles del Real Madrid (tres el luso y uno el francés), pero la conexión entre ambos fue más allá de estadísticas. Tanto el francés como el luso se entienden a las mil maravillas sobre el terreno de juego. Algo que propició que el Real Madrid cerrara el 2016 de forma idílica con su tercer título internacional.