Cristiano Ronaldo, balón de oro de la final del Mundial de Clubes

Google Plus

Fotografía: Real Madrid

Ya es una realidad: el Balón de Oro, que el semanario francés, France Football anunció el pasado lunes, en una gala innovadora que ha recibido diversas críticas, no es el único trofeo individual que ha recibido el astro portugués esta semana, pues también ha sido nombrado MVP de la final, como colofón a una notable actuación en el torneo, y a un partido que recordará durante mucho tiempo, no solo por haber anotado un hat-trick, sino por haber sido el jugador que ha anotado el gol de la victoria en la prórroga, rondando el minuto 97 de juego con empate a dos en el marcador, batió a Sogahata en un mano a mano en el interior del área, tras recibir un pase al hueco de Benzema. Finalmente, sentenció la final, al batir al guardameta japonés con un potente disparo de pierna izquierda, en una salida en transición rápida de los blancos, ante un conjunto japonés partido por el desgaste físico, que había dejado muchos espacios en defensa, y que no mostraba contundencia en aquellos minutos.

Ese trofeo corona el gran partido que ha realizado el portugués, además de su mayor acierto de cara a la portería rival, esa efectividad, que no tuvo frente al América de Mexico, donde también cuajó una buena actuación marcando el segundo y definitivo gol, aunque no estuvo preciso en los últimos metros. Además, la celebración de este torneo, que ha sido cuestionada por muchos, por la gran diferencia existente en cuanto a nivel futbolístico, entre el campeón de Europa, y los campeones de América del Norte, América del Sur, de Asía, África, y Oceanía, ha supuesto también, la confirmación de un cambio que marcará un antes y un después en el fútbol: el cambio de posiciones entre Cristiano Ronaldo y Benzema, que permite al portugués jugar como delantero centro, para explotar aún más si cabe, su faceta de goleador, y que le concede la oportunidad al galo de moverse con mayor libertad, oscilando entre la banda izquierda, y la mediapunta, permitiéndole moverse con mayor libertad, entre las dos primeras líneas de presión, en las que puede dar rienda suelta a su último pase.