Zinedine Zidane: "Un título es importante y sabíamos que sufriríamos" (Foto: Rodri J Torrellas / VAVEL)

El entrenador del Real Madrid CF, Zinedine Zidane, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la victoria conseguida por su equipo por 4-2 ante el Kashima en el encuentro correspondiente a la final del Mundial de Clubes.

Para Zinedine Zidane ha sido un año inolvidable, con la consecución de tres títulos y un récord absoluto de 37 partidos sin conocer la derrota: "2016 ha sido la h… para todos, para los jugadores… Ha sido fenomenal y me alegro por el trabajo bien hecho. No ha sido fácil, para conseguir esto hay que sufrir y lo hemos visto hoy. Pero lo bueno de este equipo es que no se rinde y puede hacer cosas importantes. Cuando sueñas, piensas que puedes conseguir esto. Ahora hay que seguir. Sabemos que esto será largo. Lo bueno es que tenemos descanso para disfrutar de la familia. Ojalá sigamos el próximo año con esta línea”.

El Real Madrid remontó un 1-2 adverso en la segunda mitad

El entrenador galo analizó la victoria conseguida ante el Kashima, en un encuentro muy complicado y donde estuvo muy cerca de provocar una catástrofe ante un equipo a priori inferior: “Un título es importante y sabíamos que sufriríamos. No nos ha sorprendido el rival, aunque sí un poco. Lo que corrieron, lo que lucharon… Fue un viaje largo y conseguimos el trofeo”.

Hace dos años cuando el conjunto blanco conquistó el Mundialito de Clubes en Qatar, comenzó a bajar mucho de nivel, provocando que perdiese todos los títulos oficiales de la temporada: “No sé lo que pasó exactamente. Eso ya es pasado. Es bueno hablar de ello, porque puede repetirse. Lo que yo quiero es concienciar de que esto va a ser largo. Ahora vamos a descansar y a trabajar. Yo creo en el trabajo y los jugadores también. Y trabajando no tienen por qué cambiar las cosas”.

Cuando el conjunto madridista perdía por 1-2, el entrenador blanco decidió cambiar de táctica y jugar con tres centrales. Retrasó a Casemiro al centro de la zaga y adelantó a Carvajal y Marcelo al puesto de carrileros: "Pusimos tres defensas cuando íbamos perdiendo, para poner a Carvajal y Marcelo más arriba. Pero sólo pueden estar ahí cinco minutos. Los de atrás lo hicieron bien y los de arriba estuvieron como motos. Se puede repetir”, añadió.

Para finalizar, Zinedine Zidane ya piensa en descansar y ponerse al 100% tras el parón navideño, donde se juega la temporada en tres competiciones: “Estoy cansado porque no dormí bien. Me faltan horas de sueño, pero me da igual, porque conseguimos algo grande de nuevo. El estrés está aquí y seguirá mientras continúe en el club”, concluyó.