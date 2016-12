La contracrónica: la lógica evitó la sorpresa nipona

Google Plus

El Real Madrid cumplió y venció en la final del Mundial de Clubes ante un Kashima que plantó cara y estuvo a punto de llevarse la victoria. Mal juego desplegado por los blanco, a pesar de la magia mostrada por jugadores como Benzema o Modric, que se salieron. Los japoneses plantearon una disposición táctica ofensiva y pusieron en serios apuros a los de Zidane. Los 90' minutos acabaron con el Real Madrid metido atrás y el Kashima muy cerca de meter gol. Luego, la prórroga no tuvo historia.

Benzema empezaba encarrilando el encuentro

Era el minuto 9 y el Real Madrid ya estaba por delante en el electrónico. Benzema daba un aviso de lo que vendría después. Estuvo atento a un rechace tras un tiro de Modric y adelantó a los suyos. A partir de ahí, el Real Madrid bajó el nivel. Dio vida a un equipo que moriría por hacer historia. Japón observaba anonadada como su equipo se crecía y creía en la remontada. El club con más títulos del país nipón estaba acostumbrado a partidos así.

El Real Madrid se volvía apático, Benzema equilibraba la balanza a favor. El galo ofreció un recital de nueve moderno, con velocidad, despliegue, controles exquisitos y ayudas constantes en ataque. Puro show de 'monsieur'. No obstante, los "locales" se mostraban aguerridos y no bajaban el elevado ritmo de presión. Fruto de ello llegó el empate.

Gaku Shibasaki aprovechó el no despeje de Varane tras un centro desde la izquierda y empató el partido. El gran trabajo del conjunto nipón daba sus frutos. Gol psicológico antes del descanso que obligaba al equipo merengue a reaccionar. Era hora de la charla de Zidane y los jugadores enfilaron hacia el túnel de vestuario.

La locura llegó en el segundo acto

La segunda mitad no decepcionó. El Kashima Antlers seguía con la misma actitud, mientras los blancos seguían relajados. Y cuando te relajas, nunca ocurren cosas buenas. Siete minutos después de comenzar la segunda parte, Shisabaki ponía el 2-1. Jugadón del extremo, que con un disparo con la izquierda desde la frontal batió a Keylor. Era hora de espabilar. El japonés firmaba así su doblete.

Poco tardaron los de Zizou en reaccionar. A los cinco minutos, Lucas se internaba en el área montado en Kawasaki y provocaba un penalti clamoroso. Cristiano transformaba y el equipo no se conformaba. El luso recogía rápidamente el balón de las mallas. Había que seguir a por la victoria.

Llegaban oportunidades en ambos lados

El partido se volvió loco. Contraataques en ambas mitades del verde y el Kashima que se lo creía. Dejaba muchos espacios atrás pero el riesgo funcionaba, pues no encajaba y además creaba peligro constante. Endo era de los jugadores más activos. Mientras tanto, Benzema seguía bailando al ritmo que el mismo imponía. Suya fue una de las ocasiones más claras, que acabó en paradón de Sogahata. Cristiano empujaba al fondo de la red ese rechace, pero no subía al marcador por fuera de juego.

Cristiano empezaba a aparecer. A su gol de penalti quería darle unos hermanitos, y buscó el tanto de la victoria. Sin embargo, desaprovechó varias acciones muy claras, entre ellas un mano a mano con el portero tras excelente control y pase de Benzema. En los minutos finales, el equipo sufrió y el Kashima dominaba la pelota. El Real Madrid esperaba para salir a la contra y aprovechar las lagunas de la defensa nipona. No obstante, finalizaron los 90 minutos y el Real Madrid tendría que solventar otra vez una final en la prórroga.

La prórroga no tuvo historia

Conjura madridista. Había que ganar y evitar los penaltis. Fabricio avisaba del lado asiático, pero Cristiano no perdonó. Pase fantástico de Benzema, que seguía empeñado en maravillar al mundo, y definición del Balón de Oro con la izquierda. Parecía todo resuelto. Sin embargo, había que ser cautos.

El Kashima no se despegaba de su sueño. La insistencia y la fé ciega les llevó a gozar de una de las ocasiones más claras del encuentro. Un centro de una falta lateral se envenenó hacia dentro y Suzuki conectó un cabezazo que se estrelló con el larguero. Keylor haciendo la estatua. Ahí estuvo el éxtasis japonés.

Cristiano Ronaldo se cansó de tanta incertidumbre y aprovechó un rechace tras tiro de Kroos para sentenciar dos minutos después. Finiquitado. La final llegó a su fin con ese gol. Celebraba el luso su hattrick. Morata era el cuarto cambio merengue y daba descanso a un exorbitante Benzema. El Real Madrid era campeón del mundo.

Alegría inconmesurable en el vestuario

Zidane lo describió a la perfección. "Un título siempre es importante. Sabíamos que sufriríamos". El técnico galo afirmó que "2016 ha sido la hos..." y se le vio muy feliz.

Todos los futbolistas que atendieron a los medios tras el encuentro coincidían en que era una partido en el que "iban a sufrir, porque es una final", pero estaban contentos con el rendimiento. Si bien es cierto que el equipo dejó mucho que desear, pues la diferencia de plantillas exigía un mayor dominio del encuentro, el equipo sobrepasó los malos momentos y demostró su capacidad para resolver finales.

Cristiano Ronaldo, en la misma línea. "Jugamos bien, sufrimos un poquito, pero las finales son así, hay que sufrir". El luso afirmó que "ha sido un año de ensueño" y además aclaró que el siempre trata de dar lo mejor, y no se conforma nunca. El goleador merengue anotó tres de los cuatro goles de su equipo, y una vez más acabó apareciendo en una gran cita. A pesar de sus errores de cara a gol en la segunda parte y varios fallos en la entrega, el portugués, cada vez mas destinado a jugar de '9'. Se llevó el balón de oro del torneo. El de plata fue para Modric.

Cambio táctico en los minutos finales

Zidane adoptó una variación táctica en la segunda mitad en aras de defenderse más y a su vez ganar profundidad por las bandas. Tras sustituir a Lucas e introducir a Isco en el césped en el minuto 81, el Real Madrid perdió profundidad por las bandas. La decisión fue retrasar a Casemiro a la posición de central, y otorgarle a Marcelo y Carvajal los roles de carrilero.

Isco y Benzema prefieren moverse por el centro del campo, por lo que las bandas quedaban deshabitadas, y era necesario aprovechar los espacios que estaba dejando el Kashima atrás. Parece que funcionó, pues Casemiro realizó varias intervenciones claves en defensa que evitaron el gol nipón en la recta final.

James explotó

James también compareció ante los medios tras el partido. El crack colombiano no disputó ningún minuto del encuentro, por lo que estalló. "Tengo ofertas y siete días para pensar". Declaraciones muy contundentes de un jugador de talla mundial que no encuentra su sitio en el equipo. Zidane ha reiterado la idea que James siga, al menos hasta final de temporada. No obstante, estas palabras pueden tornar la situación. Sería una baja muy importante.

El Real Madrid se proclamó campeón del Mundial de Clubes de la FIFA ante el Kashima japonés por 4-2 y las sensaciones son muy buenas de cara al devenir de la temporada. Ahora toca descansar.