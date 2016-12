Anuario VAVEL Real Madrid: Kovacic, de insólito a importante

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL)

Mateo Kovacic se convirtió en jugador del Real Madrid en agosto de 2015 a cambio de 30 millones de euros al Inter de Milán. Así, el equipo blanco se hacía con uno de los jugadores jóvenes con más proyección de toda Europa, aunque bastante desconocido en España, y un hombre que venía recomendado por Luka Modric, su compañero en la selección croata.

El joven croata ha tenido un año lleno de altibajos en el Real Madrid pero parece que en esta recta final de año ha conseguido con Zidane el rendimiento que buscaba tanto él como su club, siendo importante en este inicio de la temporada 16/17.

Uno de los preferidos de Rafa Benítez

Kovacic fue el primer capricho de Benítez como entrenador del Real Madrid. El entrenador ex del Liverpool lo utilizó mucho en los primeros partidos de la temporada pasada, aunque una lesión en octubre frenó en seco su buena progresión. Ese contratiempo, además de la irrupción de Casemiro en el equipo, supuso que el croata no jugase durante varios partidos.

La destitución de Benítez el 4 de enero de 2016 perjudicó a Mateo, que era uno de los preferidos del madrileño. Precisamente, en el último partido del entrenador ante el Valencia, Kovacic fue expulsado en el empate de su equipo.

Un final de temporada infernal con Zidane

La llegada de Zinedine Zidane al Madrid supuso para Kovacic un gran problema. El francés le concedió pocos minutos en sus primeros partidos y se convirtió en un habitual descarte en los partidos importantes del Real Madrid. Así, en el Clásico contra el Barcelona o en el derbi contra el Atlético de Madrid, Kovacic no jugó ni un solo minuto.

Su sentencia llegó en el Estadio de Gran Canaria ante Las Palmas, cuando el jugador perdió un balón que dió origen al empate del equipo canario ante el Madrid. Zidane se enfadó mucho con él y el croata dejó de jugar.

Por tanto, el final de temporada de Mateo Kovacic en el Madrid fue extremadamente difícil. La eliminación en la Copa del Rey no le permitieron jugar minutos, y no contaba apenas ni en la Liga ni en la Copa de Campeones, donde no jugó nada en la final ante el Atlético de Madrid.

El Madrid y Zidane impiden su salida en verano

La vuelta de Asensio tras su cesión en el Espanyol y la intención del Madrid de fichar a André Gomes auguraban una salida para Mateo Kovacic. Además, desde Italia e Inglaterra llegaban ofertas de clubes como el Liverpool de Klopp para hacerse con los servicios del croata, traspasado o como cesión.

Sin embargo, tanto el club como Zidane confiaron ciegamente en el ex del Inter y se negaron ante la posibilidad de su salida. De esta forma Kovacic podía continuar con su sueño de triunfar en el Real Madrid y comenzaba a sentir la confianza de su entrenador, que ahora mismo le concede titularidades en partidos importantes.

El croata está convenciendo a Zidane y al madridismo

Kovacic ha dado la vuelta a la tortilla en este inicio de temporada. El mediocentro está consiguiendo meterse en el bolsillo a la afición del Madrid y a su entrenador con grandes actuaciones, como la que realizó en Anoeta ante la Real Sociedad. En lo que va de temporada, ha jugado los mismos partidos de titular que en todo el curso pasado, algo que demuestra la forma en que ha cambiado su situación.

Las lesiones, que han castigado duramente en este inicio de temporada a la plantilla del Real Madrid, son responsables del cambio de situación del croata. Kovacic ha sido el parche de las ausencias por lesión de Toni Kroos, Luka Modric o Casemiro. Su calidad y polivalencia le permiten ser una gran solución para los males del Madrid. Además, destaca su verticalidad, su conducción, su personalidad, y sobre todo su trabajo. En Madrid están convencidos de que Kovacic dirigirá el mediocentro del mejor equipo de la historia durante la próxima década.

Zidane lo ha utilizado en la presente temporada en partidos de suma importancia, y ha sorprendido sus grandes actuaciones, como por ejemplo en el derbi ante el Atlético de Madrid, donde realizó un gran trabajo en la victoria de su equipo por 0-3 ante su vecino, o contra el Barcelona.