Anuario VAVEL Real Madrid 2016: Milán, la undécima sinfonía.

Solo era un sueño. Un sueño de un equipo totalmente roto. Y un sueño de una afición que nunca dejó de apoyar a su equipo, sabiendo que la magia del Real Madrid es infinita y que con el escudo blanco, todo es posible.

El Real Madrid y las remontadas

Aunque, todo parecía romperse cuando los merengues perdían 2-0 en Alemania ante el Wolfsburgo. Una vez más, el Real Madrid tendría que tirar de la épica blanca para remontar en un Santiago Bernabéu volcado para la ocasión. Desde el comienzo, las más de 80.000 almas reunidas en el templo merengue, hicieron del estadio una olla a presión. Cuando el equipo madrileño atacaba, su afición gritaba y cantaba sin parar, pero cuando el esférico era conducido por los rivales, los pitos hacían aparición, dejando un ambiente totalmente hostil. Con ese ambiente, los jugadores debieron pensar que era imposible fallar, y a los 15 minutos, los merengues ya habían empatado ese 2-0 de la ida, para terminar certificando en la segunda parte, con una gran falta de Cristiano Ronaldo, que hizo los tres goles, el pase a las semifinales de la Champions League.

El Bernabéu volvió a decidir

Tras el 0-0 en el Etihad Stadium, el Real Madrid se volvía a jugar la clasificación en casa, ante una afición volcada de nuevo, y que lució un gran mosaico antes del pitido inicial. "Hagámoslo Real" y "Juntos no hay imposibles" rezaban sendas frases en el Fondo Sur del estadio blanco. Por ello, los once madridistas que saltaron al césped del Santiago Bernabéu, volvieron a salir igual de enchufados que ante el Wolfsburgo, y una vez más en el minuto 15, el conjunto blanco ya tenía encarrilado el partido con un gol de Bale, que rebotó en un defensa antes de entrar en la portería de Hart. Un gol, que a posteriori, le sirvió al Real Madrid para citarse en Milán con el Atlético de Madrid, dos años después de la final de Lisboa. Aunque, antes de ese final de partido tan esperado, como celebrado por todos los jugadores y afición, Agüero tuvo en sus botas el gol que hubiera clasificado al Manchester City, y que enmudeció por un momento a todo el estadio blanco. Pero ese balón no entró en la portería de Keylor Navas y la afición estalló de alegría. Los blancos lo habían vuelto a conseguir. Tras una temporada muy complicada, el Real Madrid había resucitado de sus cenizas y tenía la oportunidad de volver a ser campeón de Europa, por undécima vez.

Milán, la ciudad elegida para la historia blanca

Lo habían conseguido. Tras una temporada muy revuelta, cambio de entrenador incluido, en Concha Espina, los blancos estaban en una nueva final de la Champions, y al igual que dos años atrás, ante el Atlético de Madrid. Una nueva capital europea, esta vez no del país, pero sí de la moda y las finanzas italianas, volvía a hablar español y se llenaba de indios y vikingos, madridistas y atléticos.

Ya dentro de San Siro, primero Alicia Keys y luego Andrea Bocelli intentaban amenizar la espera de unos aficionados, que habían comenzado a poblar las gradas del estadio tres horas antes del pitido inicial. Pero después del himno de la Champions, ya no se podía dar marcha atrás. Solo se podía mirar hacia adelante y centrarse en dejarlo todo dentro del campo. Y en eso salió el Real, que por tercera vez consecutiva, tras los Cuartos de Final y las Semifinales, volvió a encarrilar el partido sobre el minuto 15 de la primera parte. ¿Y quién iba a aparecer en una final de Champions? Pues Sergio Ramos. Esta vez no fue un córner. Esta vez no era el minuto 92:48. Esta vez era Kroos quien botaba el balón parado, y no Modric. Pero esta vez, y al igual que en Lisboa, el remate de Ramos acabó dentro de la portería rojiblanca. El alemán botó una falta lateral, peinada por Bale y la cual, le llegó a Sergio, que en boca de gol, estiró el pie para adelantar las aspiraciones madridistas.

Pero, el conjunto madridista, a pesar de tener varias ocasiones muy claras para poner el 2-0, iba a tener que sufrir un golpe del que, en Lisboa y al contrario, el Atlético no se pudo reponer. Esta vez, fueron los colchoneros los que, mediante Carrasco, empataron el partido y llevaron el partido a la prórroga, en la cual, los blancos fueron muy superiores, pero el gol seguía sin llegar. El último minuto de esta prórroga pudo cambiar de nuevo el rumbo de la Champions. Primero por la parte rojiblanca, cuando Griezmann salió a la contra y tuvo que ser Cristiano, con un sprint de más de cincuenta metros, el que abortara esa ocasión. En la siguiente jugada, fueron los blancos mediante una invasión de área, los que pudieron marcar el segundo tanto, pero el balón no entró, y el colegiado decretó el final del encuentro.

Dos años después de una final que sí se decidió en la prórroga, el Real Madrid y el Atlético de Madrid se tenían que jugar la orejona en los penaltis. Primero fue a tirar Lucas por el lado blanco. El canterano del Real Madrid estaba jugando la primera final de Champions de su vida, y con una tranquilidad digna del patio de un colegio, fue a tirar un penalti, que había marcado ya con la tranquilidad advertida anteriormente. El segundo era uno de los capitanes, Marcelo. El brasileó la pegó con el alma, y el alma madridista no falla en los momentos más importantes. En tercer lugar, fue Bale, que cojeando se plantó en el punto de penalti. Pero lo más importante en una tanda de una final de Champions, no es estar bien físicamente, sino encontrarse con la confianza absoluta de marcar el penalti. Y Bale estaba con la confianza al máximo, por lo que la trayectoria del balón tenía un destino claro, la red. Todo se paró cuando Ramos colocó el balón en el punto de penalti. A veces había obtenido la gloria, otras, como ante el Bayern, no tanto. Pero ese brazalete colocado en su brazo izquierdo, obliga a dar ejemplo al resto de compañeros, por lo que Sergio, con una técnica asombrosa para un central, colocó el esférico con el interior y lo ajustó al palo izquierdo de la portería de Oblak.

Llegaba el momento clave, Juanfran, que había dado la clasificación a su equipo en la tanda ante el PSV Eindhoven, se acercaba al punto de los once metros. El lateral colchonero, no hizo caso a las indicaciones desde el banquillo de cambiar la dirección de los penaltis con respecto a aquella tanda, y volvió a lanzarlo al mismo palo derecho del portero, pero esta vez, lo quiso ajustar más aún, y lo estrelló en el palo. La hinchada madridista enloqueció, pero quedaba un lanzamiento. Un simple penalti seperaba al Real Madrid de su undécima Copa de Europa. Y el lanzador era el mejor jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Los jugadores rezaban. Los aficionados presentes en San Siro, muchos de rodillas en sus asientos, también rezaban. Los madridistas que estaban en el Santiago Bernabéu, más de lo mismo. Y los que estaban en los bares, y en sus casas, y en las peñas madridistas... Cristiano se acercaba al punto de penalti, y con el balón ya colocado cogía carrerilla a medida que se preparaba mentalmente para un momento, que pasaría a la historia. El luso ya estaba preparado, y los madridistas, también. Ya no había vuelta atrás. Todo un año sufriendo puñetazos por todos los lados. Todo un año aguantando como eran otros los que celebraban. De todo ello se acordaba Cristiano cuando corría hacia la historia. Y... llegó el momento de golpear. Ronaldo, con su pie derecho y con la energía de todo el madridismo, lanzó a portería y la locura estalló. El balón entró por el lado izquierdo de Oblak, como el resto de lanzamientos madridistas en esa tanda, y el Real Madrid era campeón. Era campeón de Champions League. Era campeón de la Champions League por undécima vez. Una Champions, que Ramos levantó en Milán y se alzó en la cima de la historia blanca.

Champions League, otra vez tú, por undécima vez.