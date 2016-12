Anuario VAVEL Real Madrid 2016: Carvajal, el sentimiento y pundonor merengue

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL)

El año 2016 llega a su fin. Lo que no termina es la titularidad de Dani Carvajal en el lateral derecho. El alto precio de Danilo ha obligado a Zizou a darle oportunidades. El brasileño ha cuajado buenos partidos, pero nunca ha estado por delante del lateral español en los partidos claves. El desgaste físico que exige esa posición obliga a rotar a ambos. Por otro lado, la temporada terminó con una lesión que le privó de una competición importantísima.

Año nuevo, salud nueva

Sin duda la primera mitad de la temporada 2015/2016 no fue la de Carvajal. Con Benítez, el lateral se perdió hasta 13 duelos por lesión. Sin embargo, tras el partido en Valencia y la llegada de Zidane al banquillo, le cambió la suerte al madrileño.

Tras ese empate a dos en Valencia, el ya equipo entrenado por Zidane recibía a Deportivo y Sporting en el Bernabéu. Carvajal jugó ambos partidos completos y repartió una asistencia en cada uno de ellos. En el empate ante el Betis en el Villamarín, Carvajal fue una opción como revulsivo, y entró a falta de 25 minutos para el final. Tras ese encuentro, encadenó cinco titularidades consecutivas en liga, y salvo en la visita al Granada (fue sustituido en el 86'), jugó los partidos al completo. A eso hay que sumar los 90 minutos que disputó en Roma en la ida de los octavos de final.

Llegaba lo serio

Carvajal era protagonista absoluto y seguía acumulando minutos. Era un puñal por la banda. Velocidad, profundidad y un enorme sacrificio en defensa era constantemente elogiado por el madridismo. En él se veía reflejado el sentimiento blanco. Luchar y no rendirse hasta el final. Tras la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid en el Bernabéu, Carvajal descansó en el feudo del Levante, ya que había alcanzado la acumulación de cinco tarjetas.

Volvería al once inicial en la siguiente jornada. Victoria por 7-1 ante el Celta y vuelta del lateral con un gran papel en el encuentro. Le tocaba descansar entre semana, en la vuelta de octavos ante la Roma, donde no intervino. Fue titular en el resto de partidos de liga, salvo cuatro jornadas consecutivas en las que no sumó ningún minuto. En las jornadas 34 y 35 (Villarreal en casa y visita a Vallecas), Dani sufría molestias musculares. No se podía arriesgar, pues el conjunto de Chamartín había puesto todos sus focos sobre la UEFA Champions League. En las dos siguientes jornadas, ya recuperado, no fue alineado.

Por su parte, en la competición europea, Carvajal se quedó fuera del equipo en la derrota por 2-0 ante el Wolfsburgo, en la ida de cuartos de final. El elegido fue Danilo, pero el brasileño sufrió un calvario con Draxler y no cuajó un buen partido en defensa. Eso le dio la puntilla definitiva. Sus errores en un partido tan importante le condenaron y dieron vía libre a Zizou para alinear a Carvajal en los restantes partidos de la competición. Dicho y hecho. La vuelta de cuartos, las semifinales y la final fueron para Dani. Fue el titular indiscutible, mientras que el lateral brasileño lo suplía en Liga. Se empeñaba el técnico galo en afirmar que "Danilo puede ser titular igual que Carvajal", igualando así a ambos jugadores. No obstante, a la hora de la verdad, se decantó por el español.

Carrera a la Eurocopa truncada

Estaba cantado. Carvajal sería uno de los laterales que viajaría a Francia para disputar la Eurocopa 2016. Su gran segunda mitad de temporada le hacía valedor de este privilegio. Sin embargo, recién empezada la segunda parte de la final de la Champions contra el Atlético de Madrid, todo se torció. El lateral estaba cuajando un buen encuentro, y su equipo iba 1-0 por delante en el marcador. Sin embargo, San Siro fue testigo de la tragedia. En un balón cruzado del Atlético, Carvajal estiró la pierna para despejar y se rompió. Se acababa el partido para el internacional español. Entre lágrimas, Dani abandonaba el partido de su vida.

Juanfran y Héctor Bellerín ocuparían su puesto en la lista de Del Bosque para Francia 2016. Carvajal presenció desconsolado el devenir de un partido que se decidiría en los penaltis. El lateral ya intuía la gravedad de su lesión, y las pruebas posteriores confirmaron el peor de los presagios.

El fútbol se lo devolvería

Comenzaba la nueva temporada y Carvajal trabajaba a tope para llegar con el mayor ritmo de competición posible a la Supercopa de Europa en Noruega ante el Sevilla. Era la vuelta del lateral en partido oficial tras haberse perdido la Eurocopa. Oportunidad perfecta para resarcirse.

Un partido en el que para muchos fue el mejor del Real Madrid. Asensio adelantó a los suyos, pero el Sevilla remontó. Un gol de Ramos en el 90' envió a ambos equipos a la prórroga. El partido del lateral madrileño estaba siendo espectacular: cabalgadas por la banda derecha, mucha profundidad, defensa férrea. Y en el minuto 118, el fútbol y el destino cósmico devolvió a Dani lo que un día le usurpó: la felicidad. Recuperación del propio Dani en el centro del campo, carrera interminable en dirección al área, y tras internarse entre varios defensores, definió con el exterior de la bota derecha y regaló al madridismo otro título europeo.

Comienzo de la temporada en la misma línea

Finalizada la pretemporada, comenzaba lo 'gordo' y Carvajal se ha mantenido como terminó el año pasado: acumulando titularidades. En Champions, ha jugado los 90' en cinco de los seis partidos de fase de grupos, con la excepción del partido ante el Legia en casa, ostentando el dato de dos asistencias. En Copa jugó como titular en ambos encuentros ante la Cultural Leonesa.

Por su parte, en Liga han sido cuatro los encuentros en los que Carvajal no ha disputado ni un minuto. Ante Osasuna, Sporting y Deportivo (en casa) no jugó por decisión de Zidane. Ante el Alavés en Mendizorroza, el jugador estaba sancionado por acumulación de tarjetas. En las jornadas restantes, Dani jugó los 90 minutos salvo en el encuentro en casa ante el Villarreal, en el que entró en el descanso. El número de asistencias ha sido de una, en la primera jornada en Anoeta.

Gran año para un lateral derecho con mucho futuro en el panorama nacional e internacional. Salvo el varapalo de no poder acudir a la concentración de Vicente del Bosque para la Eurocopa, el jugador ha vivido momentos únicos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual.