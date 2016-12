Anuario VAVEL Real Madrid 2016: James Rodríguez, la decadencia de una estrella

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL)

James Rodríguez no acaba 2016 como le hubiera gustado. Su papel secundario en el Real Madrid le ha llevado a la desesperación absoluta. Un jugador de dos caras, pues con Colombia rinde a buen nivel, podría copar el último anuario VAVEL con el Real Madrid, debido a la proximidad del periodo de traspasos. Año movidito para la estrella sudamericana.

El año comenzó con esperanza

Comenzaba 2016 y el Real Madrid destituía a Rafa Benítez como entrenador merengue. El técnico español había resultado un tormento para James, ya que no contaba con él como primera opción y además, no colaboraba en exceso en el ánimo y la motivación del centrocampista. Sin embargo, la llegada de Zidane al banquillo merengue parecía ser una buena noticia para el 'cafetero'. No obstante, no fue precisamente así.

En el primer partido de Zidane al mando blanco, en la victoria por 5-0 al Deportivo de la Coruña, James sólo disputó 26 minutos, y entró con un partido ya resuelto. En el siguiente, ante Sporting en casa y también con goleada madridista, James participó en 30 minutos de partido, también con poca trascendencia en el juego. Su primera titularidad se dio dos jornadas después, ante el Espanyol en el Bernabéu, con 6-0 a favor y gol del colombiano. Había esperanza con James, pues Zidane en rueda de prensa reiteraba la idea de que "James es importante". El mediapunta encadenó tres titularidades consecutivas, ante Espanyol, Granada y Athletic. No obstante, se notaba la baja forma física y la escasez de lucidez en su juego.

Volvió a la titularidad en el derbi en casa ante el Atleti, con una trivial aportación. Repitió puesto en el once en la siguiente jornada, y pasó a no jugar como titular en las siguientes cuatro semanas. Mientras tanto, el Real Madrid seguía avanzando en Champions, y se asentaba en el once el trivote compuesto por Casemiro, Kroos y Modric, que dejaban al 'cafetero' fuera de los planes de Zizou.

Acabó el año sin un rol importante

La temporada llegaba a su fin y James jugaba los minutos de la basura. Aunque acumulaba minutos y titularidades, ellas se daban todas en Liga. En Champions, James fue titular en los dos partidos de octavos ante la Roma (con un gol en la vuelta). No obstante, empezó a llegar lo espinoso y James desapareció del mapa. Salió en el 85' en Alemania ante el Wolfsburgo, sin apenas tiempo a ser revulsivo. En el partido de vuelta ni siquiera saltó al verde.

Tampoco compareció en el Etihad ante el City, y sí en la vuelta en el Bernabéu. Entró en el 67' para reforzar el centro del campo y tratar de mantener el esférico en posesión, evitando ataques rivales. Sin embargo, se le vio muy bajo de ritmo competitivo, y con nula velocidad de desborde y regate. Ese James no estaba para disputar una final de la Champions. Dicho y hecho. Ni un sólo segundo jugado en esa trascendente final. Los rumores se disparaban. Zidane no había sacado todo el jugo posible a James, y llegaba el mercado de fichajes de verano.

Desahogo con la selección

Con el Real Madrid nada cambiaba y empezaba la temporada con un rol secundario. Pero sin adelantar acontecimientos, cabe recordar su participación en la Copa Centenario América con la selección colombiana. Ya desde el primer partido, el mediapunta y capitán de la escuadra 'cafetera' marcó territorio y demostró que más allá del charco, la historia cambia completamente. En el debut ante Estados Unidos, necesitó tan sólo 42 minutos para transformar un penalti y poner el 0-2 que sería definitivo. Menos tiempo necesitó en el siguiente partido ante Paraguay, en el que a la media hora ya impuso el 2-0.

Foto realmadrid.com

Fue suplente por unas molestias en la tercera jornada del grupo, en la derrota ante Costa Rica. En cuartos de final, anotó su penalti correspondiente en la tanda ante Perú, y clasificó a su equipo. Ante Chile cayó eliminado en semifinales, pero pudo certificar el tercer puesto ante Estados Unidos con un 0-1. Finalizaba un torneo en el que el titular en torno al capitán, además de su mejoría en la aportación futbolística, fue su famosa frase tras el partido ante Paraguay de "yo aquí juego hasta cojo", que fue interpretado como una muestra de compromiso mostrado hacia su selección que tal vez se echaba en falta en la capital de España.

Vuelta a Madrid con mala cara

Si le hubieran preguntado a James en un círculo íntimo si quería volver, probablemente la respuesta hubiera sido no. Su comodidad absoluta cada vez que va con la selección tenía que acabarse para volver a la disciplina blanca. En el primer partido oficial, ante el Sevilla en la Supercopa de Europa, James no entró en los planes como titular y saltó al verde en el 72' por Kovacic.

Desde entonces su participación ha sido de ocho partidos en liga, cuatro de ellos de titular, con un gol y dos asistencias. En Champions, ha jugado en cuatro partidos, y uno de titular ante el Dortmund en la última jornada de la fase de grupos, en la que realizó una exhibición calidad y precisión con su pierna zurda. En esta competición ha aportado dos asistencias, siendo así el máximo asistente del equipo, ya que hay que añadir una asistencia del Mundial de Cubes de la FIFA en semifinales, y cuatro asistencias en Copa del Rey ante la Cultural Leonesa.

Incertidumbre en el comienzo de 2017

Parecen datos muy pobres para un jugador que es una estrella en su país. Su no protagonismo en partidos como Barcelona o Atlético de Madrid son indicios para pensar que el rol de James en este conjunto es secundario. Isco, Asensio, Kovacic, Lucas e incluso Mariano parecen tener un papel más importante. El año acaba con unas declaraciones bomba del colombiano. "No estoy jugando y tengo 10 días para pensar". Zidane ha repetido en innumerables ocasiones que quiere que se quede, pero todo el mundo es consciente de que no depende sólo de eso, y el mediapunta aún tiene un cartel importante en el mercado.

Habrá que estar muy atentos al mercado de invierno. James ha tenido probablemente el año más irregular de su fulgurante carrera, y el propósito para 2017 será sin duda el de aportar más, tanto en lo técnico como en lo físico. Todo empieza por entrenar más duro y luchar humildemente por un puesto en el equipo, pues es un jugador que en su mejor nivel ha demostrado tener una de las mejores 'zurdas' del mundo. Sólo Zidane puede ser capaz de recuperarlo. 2017 será un gran año para el colombiano. Esa es la gran esperanza blanca.