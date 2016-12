Anuario VAVEL Real Madrid 2016: Otro título europeo in extremis

Google Plus

Foto realmadrid.com

Uno de los recuerdos que cabe destacar en este anuario del Real Madrid es su victoria en Noruega en la Supercopa de Europa ante el Sevilla FC. Los de Zidane volvían al tajo tras las vacaciones, y lo hicieron de una forma heroica, con una victoria sobre la bocina. El Real Madrid accedía a esta Supercopa tras proclamarse campeones de la UEFA Champions League en San Siro ante el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. Por su parte, los andaluces vencieron por 3-1 al Liverpool de Klopp en la UEFA Europa League, en un encuentro que empezaron perdiendo tras gol de Sturridge.

Los blancos se habían reforzado con jugadores como Asensio o Morata, a lo que había que añadir que Mariano acabaría formando parte del primer equipo. El Sevilla, por su parte, había agitado el mercado. Ben Yedder, Vietto, 'Mudo' Vázquez, Correa, Kranevitter, Mercado, Sarabia, Kiyotake, Sirigu, Nasri o Ganso eran los refuerzos que venían a suplir las bajas de Konoplyanka (posterior a este partido), Krychowiak, Gameiro, Banega y compañía. Una vez más, la labor del director deportivo 'Monchi' había dado sus frutos y el equipo volvería a ser competitivo, de la mano de un líder como Sampaoli. El partido, que se disputó en el Lerkendal Stadion de Trondheim (21.000 espectadores) y fue arbitrado por Milorad Mazic, nos ofreció diversión y tensión a raudales.

El Real Madrid con bajas

Keylor Navas, por lesión, se perdería el encuentro en tierras noruegas, mientras que Bale y Kroos se quedaban en Madrid para prepararse de cara a la próxima temporada. Por su parte, Pepe y Cristiano Ronaldo aún no se habían incorporado a la disciplina blanca tras conquistar la pasada Eurocopa. Con Benzema había dudas hasta el último momento, y finalmente fue Morata el titular. Zidane lo tenía claro: "prefiero no arriesgar".

El Sevilla no contaba con todos los fichajes anteriormente mencionados, pues algunos llegarían después. Mientras que los blancos salían con Casilla, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kovacic, Isco, Asensio, Lucas Vázquez y Morata, los de Sampaoli conformaban un once compuesto por Sergio Rico, Mariano, Kolo, Carriço, Escudero, Iborra, N'Zonzi, Franco Vázquez, Kiyotake, Vitolo y Vietto. Modric, que estaba disponible, se quedaba en la banca, al igual que James.

Los blancos se adelantaron pronto

Comenzaba el partido con un ritmo bajo. No había prisas. La inicial presión blanca se fue disipando con el paso de los minutos. Ningún integrante de la BBC en el once, pero mucha juventud e ilusión. Los de Chamartín avisaron con varias acciones. Ramos lo intentaba, y Asensio colgó un buen pase de la muerte que Lucas no alcanzó.

Foto UEFA.com

No obstante, en el minuto 20 llegó el primer gol merengue. Zapatazo de Asensio a la escuadra, inalcanzable para Sergio Rico. Se revelaba el joven Marco, ya que para muchos no tenía sitio en el Real Madrid. 1-0 y el Sevilla pasaba al ataque. Primero Mariano y después Carriço en el 29' avisaba a Kiko Casilla. El Real Madrid bajó la intensidad tras el gol, y fruto de ello llegó el empate antes del descanso.

Gran centro de Vietto desde la derecha. Vitolo la mimaba con el pecho y trataba de hacer un recorte hacia la izquierda. Sin embargo, se le cruzó su compañero. Franco Vázquez llegó desde atrás y con un zurdazo puso las tablas en el electrónico. El Real Madrid empezó a especular tras el gol a favor, y fruto de ello, como le suele ocurrir, recibió el gol. Tanto psicológico antes del descanso.

La segunda parte se complicó

Los de Zidane sabían de la importancia del choque. Por tanto, la segunda parte la empezaron con mucho ritmo, tratando de presionar a la defensa rival. En el minuto 50, Rami entraba por Carriço. El Real Madrid seguía intentándolo, e Isco la tuvo en el 54', con un gran golpeo desde la frontal que se marchó desviado. En el 60', Zidane daba entrada a su compatriota Benzema en el lugar de un poco acertado Morata. Sólo un minuto necesitó para gozar de una ocasión clamorosa que este desperdició.

Foto UEFA.com

Modric era el segundo elegido para cambiar el encuentro, que entraba en el minuto 65 por Isco. La presencia del croata siempre surte efectos. Sin embargo, lo que no tuvo efectos positivos fue la entrada de Ramos dentro del área en el minuto 70. El de Camas zancadilleó a Vitolo y cometió penalti. Konoplyanka transformaba y Sevilla soñaba. Estaban a 20 minutos de la gloria.

Apareció el de siempre y a la prórroga

Minuto noventayramos. Nuevo concepto acorde a la realidad madridista. El Madrid se volcaba y Carvajal se incorporaba con peligro por la banda. James había entrado por Kovacic. En el minuto 92, todo se oscureció en Sevilla. Centro desde la izquierda de Marcelo que despejaba sin contundencia la defensa. Temblaba el sevillismo. Carvajal se anticipaba y volvía a meter el balón en el área, abriendo a Lucas. El extremo, con control y pase, la centró al segundo palo. Sergio Rico salió a por uvas y Ramos, sin oposición, empató el choque. Algo pasa con este equipo y el descuento. Algo pasa con Ramos y los minutos descuentos. El encuentro se decidiría en la prórroga.

James la tuvo en el 94' con un lanzamiento de falta despejado por Rico. Un minuto antes, el Sevilla se había quedado con 10 por la expulsión de Kolo. Se ponían las cosas de cara para los blancos. En el 97', Sergio Ramos anotó un tanto que fue anulado. Jugada polémica, pues según el colegiado, el camero había agarrado a Rami en la disputa por el cuero. Para muchos, gol mal anulado. Las piernas pesaban y la prórroga llegó a su ecuador.

Otra vez en los minutos finales

En el 107', James, a pase de Benzema, gozó de una acción clara que se marchó a las manos de Rico. Se desesperaba el colombiano, al que le esperaba un año muy complicado, tal y como acabó en la anterior campaña. No obstante, la victoria la tuvo Lucas. El ex del Espanyol se plantó en un mano a mano contra Sergio Rico, y este último le ganó la partida. Zidane no se lo podía creer.

Foto UEFA.com

En el 119', se formó el éxtasis merengue. Recuperación de balón de Carvajal en la medular del campo. El lateral arrancó él solo contra el mundo. Se internó en el área entre dos defensores y con el exterior envió el balón al fondo de las mallas. 3-2 definitivo que le daba la victoria al conjunto dirgido por Zinedine Zidane.

Lucas y Carvajal los mejores

Dos españoles y canteranos del Real Madrid fueron los mejores del choque. El extremo, con pundonor y entrega, se vacío. Asistió a Ramos en el 92' y gozó de la ocasión de gol de la victoria, pero lo metió su compañero y amigo Dani Carvajal minutos más tarde. El lateral, que se había perdido la Eurocopa por su lesión muscular en la final de la Champions, se merecía ese premio. Dani no decepcionó. Entrega defensiva, y mucha aportación en ataque. Ambos se salieron.

El papel de Zidane también fue trascendental. Al técnico francés no le tembló el pulso para alinear a los que estaban en mejor forma, independientemente de sus nombres. Dejó a Modric y James en el banquillo, ya que Isco y Mateo Kovacic estaban en mejor forma. Movió a Asensio a la banda de Vitolo y Konyoplanka cuando Kolo fue expulsado, para evitar problemas atrás.

Precioso recuerdo merengue en el que fue otro título más fuera de las competiciones nacionales. Los blancos arrancaban bien la temporada, y todo seguiría desarrollando su curso para mantener una racha de imbatibilidad a día de hoy vigente.