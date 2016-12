Anuario VAVEL Real Madrid 2016: Sergio Ramos, el ángel de la guarda blanco

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL).

El capitán madridista va a cerrar un año espectacular para el Real Madrid, su primer año completo con el brazalete del mejor club del siglo XX. Sin duda, el 2016 pasará a la historia del club de Chamartín, pero también a la de un Ramos que arrancó el año con dudas, ya que al igual que el resto del equipo, se encontraba muy por debajo de su máximo rendimiento. Pero conforme avanzaron los meses, el central fue mejorando su rendimiento, hasta el punto de llegar a final de temporada al 100%, al igual que en 2014. En verano no tuvo demasiada fortuna con España en la Eurocopa, pero todo volvió a cambiar al volver a Madrid, donde una vez más se erigió como héroe blanco, salvando a los merengues en la final de la Supercopa de Europa.

Una lesión le apartó de los terrenos de juego algo más de un mes, pero Ramos se recuperó y llegó como nunca, volviendo a ser clave en los partidos importantes, como el del Camp Nou, o en la remontada ante el Deportivo de la Coruña, para concluir el año levantando el Mundial de Clubes.

Del infierno a la gloria

Como ya se sabe, los comienzos de año en el club de Concha Espina no fueron muy buenos, y un empate en Valencia, provocó la destitución de Benítez y la llegada de Zidane. Sergio Ramos formaba parte de ese mal comienzo de año, ya no solo como capitán, sino que su juego no estaba al mejor nivel, lo que provocó cierta desconfianza en el central camero. Pero Sergio Ramos no es uno de los que se echa hacia atrás en los peores momentos, sino que el central de Camas, con el orgullo herido, comienza a trabajar en la sombra para demostrar a todos que es uno de los mejores jugadores del planeta. Y ese trabajo de comienzos de año, comenzó a dar sus frutos allá por los meses de abril y mayo. Como pasara en 2014, Ramos llegó al final de temporada mejor que nadie en el equipo, y eso se demostró en las semifinales de la Champions y en el tramo final de Liga.

Pero, el colofón volvió a llegar, una vez más, en la final de la Champions. De nuevo el Atlético de Madrid se cruzaba entre Ramos y la orejona. Pero Sergio, esta vez estaba aún mas enchufado si cabe, porque a pesar de que en 2014 levantó 'La Décima' junto a Iker Casillas, en esta ocasión él era el primer capitán y el encargado de llevar al cielo de Milán un título que pasaría a la historia. Por ello, el central madridista salió a San Siro muy por encima de su forma, es decir, rebosaba energía por todos los costados, y eso se tradujo en lo que mejor sabe hacer Sergio en una final de Champions, un gol. El camero aprovechó una falta botada por Kross y peinada por Bale, para introducir el balón en la portería de Oblak. Pero, la gran final se terminaría yendo a los penaltis, y ahí Sergio tenía una cuenta pendiente en esta competición, por lo que con la máxima tranquilidad posible, se acercó al punto de penalti y, tras tirar con una calma asombrosa, hizo estallar a los madridistas que se agolpaban detrás de una portería, en la que posteriormente Cristiano, se encargaría de certificar la undécima Champions League blanca. El capitán se llevó el MVP de la final y, sobre todo, levantó el ansiado trofeo que más tarde se encargaría de ofrecer a la diosa Cibeles.

Bajón veraniego

Después del subidón de llevar una nueva Champions al Santiago Bernabéu, Sergio Ramos afrontó una Eurocopa de Francia que no le depararía grandes momentos. Ante la República Checa y Turquía, España jugó bien y consiguió ganar, dejando una imagen de superioridad pasmosa. Pero todo se torció para Sergio en el partido ante su gran amigo Luka Modric. España comenzó ganando con gol de Morata, pero los croatas empataron el partido. Nada cambiaba para España, que seguía siendo primera de grupo y se iba por el lado 'fácil' del cuadro, más aún cuando el árbitro decretó penalti a favor de la selección española, el cual se encargaría de tirar Sergio. Y todo cambió en ese momento, Ramos falló el penalti e hizo creer a Croacia, que a falta de pocos minutos para el final el partido marcó el segundo y envío a España por un cuadro del que no fue capaz de salir, siendo Italia la encargada de acabar con la ilusión española con un partido muy sólido en Octavos de Final. Pero, como no hay mal que por bien no venga, con la eliminación de España, Sergio Ramos se pudo tomar unas muy merecidas vacaciones.

El ángel de la guarda merengue

Debido a esa pronta eliminación de España, el capitán madridista volvió antes a los entrenamientos con el Real Madrid, y menos mal debió pensar Zidane, porque en la primera final de la temporada, la de la Supercopa de Europa ante el Sevilla, Sergio Ramos tuvo que rescatar al Real Madrid, una vez más, en el minuto 93. Los blancos perdían 1-2 ante un fuerte Sevilla, pero un desajuste en la defensa andaluza, lo aprovechó Lucas Vázquez para poner el último centro del partido. El gallego sabía a quien poner ese balón. Y Ramos, en boca de gol no defraudó al madridismo y volvió a desatar la locura blanca, que se acrecentó con la gran cabalgada de Carvajal para poner la guinda y otorgar a Sergio la oportunidad de levantar un nuevo título.

Durante el comienzo de temporada, Sergio mostró un gran nivel, pero justo un mes antes del derbi madrileño, se lesionó, lo que le privaría de jugar el último derbi liguero en el Vicente Calderón. A pesar de ello, Ramos volvió a tope y rescató por enésima vez al Real Madrid. Esta vez, en el Camp Nou, donde el Barça estaba recortando a tres la distancia con los blancos. Algo que el capitán no permitió, con un nuevo gol en el minuto 'noventa y Ramos', tras rematar una falta perfecta botada por Modric.

Su nueva aparición como ángel de la guarda de los madridistas, no se haría esperar. El conjunto blanco perdía 1-2 ante el Deportivo de la Coruña, lo que podría haber traído como consecuencia que el Barça se hubiera ido líder (con un partido más) al parón navideño. Pero Mariano abrió el camino para la remontada con un gran gol con el hombro, pero sobre todo con el corazón. Un corazón que puso Sergio en el 93, con todo el Bernabéu volcado pidiendo su gol. El central de Camas remató un gran córner de Kross y remontó un partido que el templo madridista celebró como un título.

Pero el título tardaría una semana en llegar. Esta vez, Ramos no tuvo mucha participación en el torneo. En las semifinales causó baja por unas molestias físicas, y en la final estuvo a punto de dejar a su equipo con 10 cuando peor lo pasaba el Real Madrid. Aunque todo eso se olvidó cuando Cristiano Ronaldo, con un hat trick, hizo al Real Madrid campeón del mundo, y cuyo trofeo levantó Ramos al cielo de Yokohama para cerrar un año mágico para él, para el Real Madrid, y sobre todo, para la afición madridista.