Anuario VAVEL Real Madrid 2016: Cristiano Ronaldo, simplemente, el mejor

El delantero luso del Real Madrid ha vivido uno de sus mejores años como futbolista profesional. Quizá el mejor. El 2016 arrancó algo movido para Cristiano, igual que para el resto de sus compañeros. Tras un mal final de año 2015, el comienzo del siguiente no fue menos. Pero esa inestabilidad se cortaría pronto con la destitución de Benítez y la posterior llegada de Zidane. El año fue avanzando y los éxitos comenzaron a llegar. Primero fue la Champions League, en la que Ronaldo un año más, fue el máximo goleador. Más tarde, escribió la página más importante para el fútbol portugués, aunque Cristiano no pudo participar de la forma que le hubiera gustado, ya que una lesión le apartó dos meses de los terrenos de juego, aunque por suerte para él y para el Real Madrid, la lesión coincidió en gran parte con sus vacaciones, y no se perdió muchos partidos. A pesar de ello, Cristiano se perdió la Supercopa de Europa.

El jugador blanco, se fue recuperando poco a poco, pero le costó volver al máximo nivel. Aunque, finalmente, y después de muchas horas de trabajo, lo consiguió, algo que le dio el último empujón hacia su cuarto Balón de Oro, y que le ha servido en este último tramo, para conseguir ser el mejor jugador del Mundial de Clubes, marcando tres tantos en la final.

Zidane marcó el camino

El Real Madrid de 2016 no pintaba bien, y el año no había hecho más que comenzar. Pero Florentino Pérez quiso hace un regalo de Reyes adelantado a su afición, y despidió a Benítez, contratando a un Zidane, que si bien no había entrenado a primer nivel, procedía del Castilla, imprimió en la afición un estado de felicidad enorme. Esa felicidad también se reflejó en Cristiano Ronaldo, que correspondió a la confianza plena de su nuevo técnico, haciendo lo que mejor sabe, echarse a su equipo a la espalda.

Fueron meses de un trabajo muy duro para los blancos, pero a medida que pasaban los partidos, se iba viendo cierta mejoría, ya que, debido a la pronta eliminación copera, Zidane había preparado un plan específico de entrenamiento, para llegar a final de temporada en plena forma.

En Liga, Cristiano seguía marcando gran cantidad de goles, pero el Real Madrid, con algún que otro empate, se iba dejando un campeonato que daría un giro inesperado con la victoria madridista en el Camp Nou, donde Cristiano volvió a brillar y tirar de su equipo, cuando peor estaba. Los blancos comenzaban a creer y el Barça entró en un trance que dejó a los de Madrid a tan solo un punto a falta de dos jornadas, pero ni el Espanyol primero, ni el Granada después, pudieron echar un cable a los merengues.

Sin embargo, en la Champions League todo era muy distinto. El Real Madrid pasaba con una firmeza absoluta a Cuartos de Final. Un golpe muy duro ante el Wolfsburgo en Alemania, no fue suficiente para derribar a un Cristiano Ronaldo lanzado. El luso, con un Santiago Bernabéu que parecía una olla a presión, hizo un hat trick en el partido de vuelta y clasificó al Real Madrid a las semifinales del máximo torneo continental. En dicha ronda, ante el Manchester City, Cristiano Ronaldo no pudo ser de la partida en el Etihad Stadium y, aunque sí pudo estar en la vuelta, no estuvo al máximo nivel debido a las molestias que arrastraba. Sin embargo, Bale ocupó el lugar de goleador y llevó a los blancos a la gran final de Milán.

Cristiano, algo desaparecido también en la final, acabaría siendo el encargado de acercar la Champions a las vitrinas del Bernabéu. En primer lugar, el luso hizo un sprint de campo a campo en el minuto 119, para recuperar un balón y evitar la ocasión atlética. Mientras que, en la tanda de penaltis, y tras el fallo de Juanfran, Ronaldo lanzó el último penalti y desató la locura en la parte madridista de Milán.

Verano luso

Tras ganar la final de la Champions, Cristiano tan solo pudo descansar una semana, ya que tenía otra cita con la historia, esta vez con Portugal. El delantero madridista salvó a su equipo de la eliminación en el partido ante Hungría después una fase de grupos en la que Portugal pasó a la siguiente ronda con tres empates.

En la recta final, Ronaldo volvió a ser determinante, con un gran gol de cabeza en semifinales ante Gales, marcando a su equipo el camino hacia la gran final, en la que el ariete luso sería de nuevo el gran protagonista, en esta ocasión de forma negativa, por una lesión en los primeros minutos del encuentro que le obligó a retirarse del campo. Aún así, Cristiano quería ayudar a su equipo, y como si fuera el seleccionador, en la prórroga se situó en el área técnica para corregir a sus compañeros. Un gol de Eder desde la frontal del área, le brindó a Cristiano Ronaldo la oportunidad de levantar el primer trofeo en la historia de la selección de Portugal. Pero el torneo le pasaría factura a un Cristiano que se vio apartado de los terrenos de juego los dos siguientes meses.

Colofón final

Tras esa final de Eurocopa, y la amarga lesión, Ronaldo pudo reaparecer para comenzar una temporada que se esta tornando ilusionante en Concha Espina. El luso volvió en el partido ante Osasuna, marcando a los 5 minutos. Desde entonces, Cristiano ha ido encontrando poco a poco su máximo nivel, que sin duda, le alcanzó en el Vicente Calderón, donde con un hat trick decantó el último derbi, al menos en Liga, en el Vicente Calderón.

Este gran inicio de temporada, sumado al final de la pasada, le valió al delantero blanco para alzarse con su cuarto Balón de Oro, plantando cara una vez más a Leo Messi. Con ese galardón, que reconoce la gran temporada de Cristiano en particular, y el Real Madrid en general, los blancos llegaron a un Mundial de Clubes que se tornó más complicado de lo esperado. El luso marcó en las semifinales del torneo, pero volvió a liderar a su equipo en la final cuando peor estaba la situación, marcando tres de los cuatro goles blancos. Una actuación que bien vale un nuevo título mundial para el Real Madrid, el quinto en su historia. Además, Cristiano fue el máximo goleador del torneo y el Balón de Oro del mismo, por lo que el 2016 no pudo terminar mejor para un Cristiano, que desde el momento en el que el árbitro decretó el final del partido en Yokohama, se puso a pensar ya en las siguientes citas merengues, con su exigencia habitual.