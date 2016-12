Anuario VAVEL Real Madrid 2016: Marcelo, el puñal de la banda blanca

Google Plus

Si el 2015 supuso un año de consagración para Marcelo, el 2016 ha sido un año de confirmación, confirmación como uno de los mejores laterales zurdos del mundo, ha mejorado considerablemente su aportación defensiva y por supuesto sigue siendo uno de los sustentos del Real Madrid en ataque. Marcelo es fundamental para el conjunto blanco, en defensa pero sobre todo en ataque donde en ocasiones llega a ser el que más crea de su equipo en la parcela ofensiva. Aunque esto no lo ha conseguido solo este año, ya que podemos afirmar que la maduración futbolística de Marcelo llegó hace dos o tres años, en los que no ha bajado el nivel desde entonces.

Titular indiscutible y sin competencia

Marcelo comenzó el año 2016 bajo las órdenes de Rafa Benítez, entrenador que contrató el Real Madrid al principio de la temporada 2015/16, para el actual entrenador del Newcastle el brasileño era titular indiscutible, Marcelo bajo las órdenes de Benítez disputó un total de 1.291 minutos en liga, lo que representa algo más del 84% de los minutos. Pero en el 2016 el lateral solo fue dirigido un partido por el entrenador español, el día 4 de enero en el empate 2-2 ante el Valencia en Mestalla.

Tras la destitución de Rafa Benítez el Real Madrid apostó por el que por aquel entonces era el entrenador del filial, el francés Zinedine Zidane. Para el astro galo, Marcelo siguió siendo indiscutible en los esquemas del Madrid, además de por su excelente aportación al equipo por el hecho de que en la plantilla no había un recambio natural para el de Rio de Janeiro, ya que para darle descanso Zidane tenía que echar mano del polivalente Nacho o utilizar a Arbeloa a pierna cambiada.

Marcelo jugador capital también para Zidane

Bajo el mando de Zidane, Marcelo jugó un total de 1183 minutos en liga, es decir bajó su porcentaje de minutos hasta el 62,6%, pero siguió siendo igual de importante, esto se explica por la exigencia que tuvo el club de Concha Espina en la segunda mitad de la temporada, donde peleó por la Champions League hasta el final, competición en la que Marcelo disputó todos los minutos, en Liga el Madrid se descolgó antes de tiempo de la lucha por el título y los blancos dieron prioridad a la Champions.

Títulos y nueva temporada

La temporada 15/16 terminó muy bien para Marcelo y su equipo volviendo a levantar la máxima competición europea tras derrotar otra vez al Atlético de Madrid en los penaltis, y alzarse así con la undécima Champions League del Real Madrid, la segunda para Marcelo.

Marcelo durante el calentamiento de un partido. Foto: Daniel Nieto. - VAVEL.

La temporada 16/17 en la que nos encontramos, comenzó con Marcelo y el Real Madrid conquistando más títulos, en este caso la Supercopa de Europa en Trondheim ante el campeón de la Europa League, el Sevilla FC. En liga el Real Madrid comenzó muy fuerte, alzándose con el liderato en la jornada tres y no soltándolo hasta el momento, con el lateral brasileño aportando en ataque con un gol y dos asistencias, y en defensa con 71 recuperaciones de balón y sin ver ni una sola tarjeta. Sin embargo en Champions los blancos no han estado tan finos, ya que se han clasificado segundos de grupo y no han podido con su rival el Borussia Dortmund.

Además hay que añadir que tras la salida de Dunga como entrenador de la Selección brasileña, y la llegada de Tite al banquillo de la Canarinha, Marcelo ha vuelto a ser convocado para representar a su país y disputar la fase de clasificación para el Mundial de Rusia en 2018, donde Brasil es líder de su grupo.

Marcelo ha conseguido 13 títulos con el Real Madrid

En el mes de diciembre y para terminar el 2016 de Marcelo y del Real Madrid con buen sabor de boca, llegó la disputa del Mundial de Clubes, donde Marcelo disputó todos los minutos posibles y se alzó Campeón del Mundo de Clubes, otro título más para el que desde la marcha de Iker Casillas al Oporto es el segundo capitán del Real Madrid, en definitiva un veterano y peso pesado del vestuario con 28 años y 10 temporadas en el Real Madrid a sus espaldas.