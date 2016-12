Anuario VAVEL Real Madrid 2016: Modric, la llave maestra del Real Madrid. Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL)

Luka Modric llegó al Real Madrid para cambiarlo. El centrocampista fue fichado hace ahora cinco años procedente del Tottenham inglés. Desde su llegada al Real Madrid ha pasado por varias posiciones en el terreno de juego y se ha hecho dueño del centro del campo. Zinedine Zidane le ha dado la llave junto con Tony Kross para crear el juego del equipo blanco, por sus botas pasan la mayoría de los pases que genera el Real Madrid a lo que también se une su colaboración en tareas defensivas.

El año que acaba ha seguido siendo el año de la proyección de Luka Modric. El centrocampista comenzó 2016 con la confianza de su entrenador Zinedine Zidane. A esto se unieron un par de actuaciones dignas de recuerdo y otras tantas ovaciones en el Santiago Bernabeu. El croata admiraba como futbolista al que ahora es su entrenador y eso se hizo notar en el juego del equipo blanco. Zidane le dio libertad para crear juego y atacar y el diecinueve respondió con partidos de ensueño para disfrute de su entrenador y su afición.

"Enero de 2015 fue desafortunado, pero un año más tarde disfruto del mayor reconocimiento individual de mi carrera". El croata resumía así la llegada de Zidane al banquillo blanco. Además iniciaba el año siendo elegido como uno de los mejores jugadores del once del año: "Me siento muy honrado porque mis colegas de todo el mundo me han elegido para el once ideal", declaró.

Durante los meses siguientes Luka continuó con su progersión. En el mes de febrero Zidane ya le pidió al croata que tirara más a puerta. El lugar elegido para ponerlo a prueba fue el estadio de Los Cármenes. Modric aprovechó un disparo desde veinte metros para marcar su gol al Granada y sentenciar un partido que hubiera finalizado en empate.

En el mes de Marzo saltan las alarmas en el vestuario blanco. Zidane no puede contar con el croata por un fuerte golpe en el derbi ante el Atlético. El club anunció: "Modric no tiene ninguna lesión muscular, sino un fuerte golpe en el tobillo izquierdo desde el último partido ante el Atlético por el que le han tenido que aplicar varios puntos". El centrocampista se perdería el partido ante el Levante pero volvería a los terrenos de juego unos días después para preparar el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League contra la Roma.

Mayo vuelve a ser un mes clave en Luka Modric. El Real Madrid vuelve a disputar dos años después una final de Champions ante el Atlético de Madrid. El escenario de la undécima fue Milán y el croata volvió a estar entre los protagonistas del partido. A partir de entonces el centrocampista pasa a centrarse en su selección y en la disputa de la Eurocopa. Croacia consigue hacerse con la victoria en fase de grupos contra España pero no logra batir a Portugal en octavos de final.

En agosto el seleccionador croata anuncia que Luka Modric se convierte en el capitán de la selección sustituyendo al defensa Darijo Srna que se retiraba ese mismo mes con treinta y cuatro años.

Octubre hace que vuelvan a saltar las alarmas en la casa blanca y tras arrastrar molestias desde septiembre, Modric decide pasar por el quirófano. El jugador pasa así por su tercera lesión desde que milita en las filas del equipo madridista y vuelve a estar apartado de los terrenos de juego, algo que nota el Real Madrid en la salida de balón y creación de juego.

Un mes después Modric vuelve a aparecer en una convocatoria blanca para enfrentarse al Leganés. El croata regresa tras ser sometido a una artroscopia en su rodilla izquierda. Zidane finaliza el año recuperando a la ficha clave de su tablero. Tras el Mundial de Clubes y las vacaciones navideñas, Modric volverá a llevar el mando del Real Madrid en la lucha por los títulos.