Anuario VAVEL Real Madrid 2016: Kroos, el medio centro perfecto. Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL)

Toca hablar de Toni Kroos, el medio centro que lo tiene todo. A lo largo de este año, el alemán ha ido convenciendo a muchos de los fans del Real Madrid que se preguntaban: ¿Qué aporta Toni Kroos al juego del equipo? Pues con el escándalo de temporada que ha hecho, parece haber cerrado cualquier duda sobre su figura.

Es cierto que su juego no es tan atractivo como el de Luka Modric, que es mucho más creativo, siempre buscando el último pase. Tampoco se valora tanto como el trabajo que realiza el escudero de todos: Casemiro, que no para de robar balones. Por todo ello, muchos se preguntaban si realmente era necesaria la presencia de Kroos en el 11 inicial del conjunto merengue, y no meter a un media punta puro como pudiese ser James Rodríguez o Isco.

La labor de Toni Kroos va mucho más allá. Le llaman "el del pase fácil", algo que sin duda es un gran error. Probablemente sea el jugador con mejor desplazamiento en largo de todo el panorama futbolístico, y sus asistencias se dan frecuentemente.

En todo momento, sus entrenadores han visto en el alemán la pieza clave para la sala de máquinas del Real Madrid. Tanto Benítez como Zidane coincidieron (a la vista está por sus alineaciones) en que el ex del Bayern de Múnich debe de jugar como titular. Y así lo ha hecho durante todo el año.

En su primera temporada en el Real Madrid, nos enamoró a todos. No perdía un solo balón. Por aquel entonces, él era quien hacía de pivote, colocándose delante de la defensa. Jugaba mucho más atrás, lo que no nos permitía ver la potencia y calidad que el alemán atesora en los metros finales. El mal juego del equipo a comienzos de la temporada pasada (su segunda temporada), provocó que muchos aficionados señalasen al 8 del Madrid.

La llegada de Zidane le dio un aliento de aire fresco. Colocó a Casemiro como medio centro defensivo, lo que causó que Kroos jugase mucho más liberado de tareas defensivas, y le empezamos a ver más en ataque. Su único gol en 2016, lo marcó el 30 de agosto, en la segunda jornada de LaLIga Santander, ante el Celta de Vigo.

Pero Toni Kroos aporta mucho más que goles al equipo. Son muchas las asistencias que el alemán ha brindado a sus compañeros en el último año. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el Mundial De Clubes fue él quien con un fabuloso pase dejó a Benzema solo para hacer el primer tanto del torneo. También fue Kroos quien sacó la falta lateral en Milán, que posteriormente acabaría en el 1-0 de Sergio Ramos.

Esta temporada, estaba siendo uno de los mejores del Real Madrid, Las lesiones de Modric y Casemiro, agrandaron su figura. El alemán se multiplicaba, pero una acción fortuita ante el Leganés, iba a hacer que todos los aficionados madridistas se echasen las manos a la cabeza. Toni Kroos tenía para más de dos meses de baja. Pues bien, con mucho trabajo y esfuerzo, consiguió acortar los plazos y perderse solo cinco partidos del Real Madrid. Una de las mejores noticias para Zidane, ya que el calendario le exige tener a toda la plantilla disponible.

Lo que está claro es que el año de Kroos ha ido in crescendo. Compañeros de la talla de Isco o James no tienen lugar en el once por jugadores como él, que llegó al Real Madrid por 25 millones, y sin hacer ruido, está en los esquemas de todo entrenador. Se habló de una posible salida del alemán si llegaba Pogba, pero parece que en el Real Madrid están muy contentos con su rendimiento, y no se plantean que salga del club merengue. Queda Kroos para rato.