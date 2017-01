Zidane: "Va a ser un partido muy complicado". Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

"Veo un rival competitivo, muy bueno y con confianza. Va a ser un partido complicado para nosotros y espero que para ellos también. Va a ser un buen encuentro y lo que queremos es estar preparados para competir fuerte", comenzó destacando Zidane.

El entrenador madridista argumentó lo importante que han sido estos días libres, ya que vienen semanas con dos partidos: "Después de seis meses es bueno tener un poco de descanso. Pasar una semana con la familia es algo bueno. Hemos tenido una semana para trabajar y es importante. No vamos a parar de trabajar, pero va a ser complicado tener una semana así porque van a empezar los partidos cada tres días. Ahora tendremos en 70 días 20 partidos pero es lo que le gusta a los jugadores".

"James es un jugador del Real Madrid y quiere estar aquí, en el mejor club del mundo"

Zidane comentó que James es muy importante y defiende sus declaraciones tras la final del Mundial de Clubes: "James es un jugador importante. Me voy a comportar con él como con los demás. Todos son importantes y vamos a seguir trabajando todos juntos. Tras la final del Mundial de Clubes fue un momento un poco complicado porque cuando no juegas una final estás enfadado. Entiendo que a veces es difícil. Es algo del pasado y miramos lo que tenemos por delante y lo hacemos juntos. Lo hemos hablado. Es un jugador del Real Madrid y quiere estar aquí, en el mejor club del mundo".

El técnico francés habló también sobre dos de los centrales más importantes del Real Madrid: "Ramos jugó la final y arriesgó. Antes del partido pensaba que podía jugar y jugó casi todo. Ahora está recuperado y está bien. No está con nosotros porque le queda un poco, pero está mucho mejor y en poco tiempo estará con el equipo. Por su parte, Pepe es un jugador importante y es del Real Madrid. Lleva 10 años aquí, ha hecho historia con nosotros, quiero que siga aquí y solo me interesa lo que pueda hacer con nosotro".

"Vamos a tratar de hacer lo máximo para lograr todos los títulos"

El héroe de la Novena tuvo tiempo para echar la vista un año atrás y recordar su primer año como entrenador del primer equipo blanco, así como los propósitos para este nuevo año: "Estaba un poco más estresado en la presentación. Siempre estamos un poco así, con nervios, pero menos que en la presentación. Ya se acabó eso y mañana tenemos un partido. En este año he perdido más pelo, pero no puedo hacer nada. Me siento bien con mi trabajo, pero queda mucho, y también con el trabajo de los jugadores. He ganado muchas cosas como jugador y siempre intento ganar lo máximo. Estoy contento con lo que hemos ganado, no lo esperaba, pero hay que seguir. Tengo que mejorar en todo. Como jugador pensaba lo mismo. Un jugador y un entrenador siempre pueden mejorar. No sé en qué soy bueno, eso lo tenéis que decir vosotros. Tengo pasión por el fútbol, lo llevo dentro durante toda mi vida. Es la cualidad que debe tener todo entrenador y todo jugador. El mejor recuerdo es ganar la Champions. No me va a pasar 20 veces en mi vida. El objetivo en el Madrid es ganar títulos, es lo que importa y es lo que queremos hacer este año. Hemos ganado dos títulos, nos quedan otros tres, y vamos a tratar de hacer lo máximo para lograrlos".

Sobre Cristiano Ronaldo, el entrenador blanco se sinceró, diciendo que le sorprendería que el luso no ganara el premio The Best que entrega la FIFA el próximo lunes 9 de enero: "No creo que duden de su potencial, porque es tremendo y lo demuestran sus números. Es normal que Cristiano cree debate. Lo está haciendo bien y es único en lo que hace. Tiene que seguir haciendo lo mismo, trabajar para seguir consiguiendo cosas. Me sorprendería que Cristiano no ganara el premio The Best. Lo que ha hecho en 2016 es algo único".

"Queremos que empiece ya el partido"

Por último, Zidane comparó este partido con el de la Supercopa de Europa, destacando que será un partido totalmente distinto: "El partido cambia completamente. Nosotros ganamos ese partido pero eso no te asegura ganar el partido de este miércoles. Tenemos que preparar el encuentro y lo que queremos es que empiece ya el partido", finalizó el técnico galo.