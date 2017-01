Zidane: "La eliminatoria está todavía en el aire"

Google Plus

Zidane en rueda de prensa/ Fotografía: Dani Mullor (VAVEL)

Un año como entrenador del Real Madrid. Tres títulos, y tan solo dos derrotas. Supercopa de Europa, Champions League y Mundial de Clubes. Treinta y ocho partidos sin conocer la derrota. Todo esto en trescientos sesenta y cinco días. La última hazaña, en el Bernabéu. Para abrir el 2017, en el partido de ida de octavos de final de Copa del Rey. Un doblete de un James, que no se rinde, y un gran remate de cabeza de Varane encaminan el pase a cuartos en la víspera de reyes. La vuelta el jueves 12 de enero en el Sánchez Pizjuán.

El Madrid también arranca en 2017: "Hemos empezado bien el año ante un rival difícil. Ha sido importante el comienzo del partido en la primera parte, marcando rápido. Hay que felicitar a todos los jugadores, estoy muy contento con el trabajo que han hecho".

James vuelve a la titularidad con doblete: "Ha hecho un buen partido. Ha trabajado y ha metido dos goles. Su trabajo ha sido importante, como el de todos los demás. Todos los jugadores han estado perfectos, me alegro por Morata, por Marco Asensio, y atrás todos han estado perfectos. Es un partido muy bueno tras las vacaciones".

"Me alegro por el partido de James"

El técnico francés se muestra con pies de plomo y no quiere dar nada por hecho. "La eliminatoria no está para nada sentenciada. Hay un partido de vuelta que será difícil. Ha sido importante mantener la portería a cero, pero no te asegura la clasificación. Estoy contento con el resultado de esta noche".

Zidane no se la pega con los grandes: "Ganar a grandes equipos te hace salir con más satisfacción. Hay un partido de vuelta, tenemos que descansar, pero la victoria no te asegura pasar de ronda".

Cristiano no descansará el sábado. Hoy el Madrid saltaba al terreno de juego con una gran ausencia, la de Cristiano Ronaldo. Es muy poco habitual no ver al portugués sobre el césped, pero frente al Granada será su primer partido del nuevo año: "Cristiano estará el sábado. Va a jugar muchos partidos por lo que tiene que descansar".