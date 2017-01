Varane: "Ha sido un año fantástico, ha sido casi perfecto"

Google Plus

Varane: “El árbitro es un tema que siempre vuelve, a veces contra ti a veces contigo y eso es parte del fútbol”. Imagen: Jose María Colomo (VAVEL).

Al finalizar el partido Raphael Varane habló para los micrófonos de El Transistor de Onda Cero. Allí quiso explicar el motivo de la celebración de su gol con Zinedine Zidane: "Estoy aprendiendo mucho con él y por eso quería agradecérselo. Sigo mejorando con él y me da su experiencia, me hace crecer y me siento mejor con él".

El Real Madrid festejaba ante el Sevilla el primer año de Zidane en el banquillo blanco. "Ha sido un año fantástico, ha sido casi perfecto", ha declarado Varane, que espera puedan repetir este año.

Raphael Varane marcó esta noche su cuarto gol en lo que lleva de temporada. El galo confesó estar muy contento y añadió: "Estoy disfrutando de cada minuto intentando dar lo mejor posible y hacerlo lo mejor que puedo".

"Es un gran profesional, siempre nos da consejos. Nunca te deja tranquilo para que siempre hagas las cosas mejor. Tiene mucha experiencia y lo comparte con nosotros", así definió Varane a su entrenador, como una persona perfeccionista que siempre busca que las cosas se hagan mejor.

Varane definió la vuelta de las Navidades como un trabajo duro, pero considera: "Se está realizando un gran trabajo y estamos rindiendo a un buen nivel físico. Hemos trabajado mucho para no bajar el nivel físico".

Al defensa también se le preguntó por el gran rendimiento que está demostrando el banquillo blanco: "Esa es nuestra fuerza. Cualquier jugador que juega aprovecha sus minutos y da todo por el equipo. Tenemos que dar lo mejor cada uno para hacer mejor al equipo".

El cinco blanco manifestó que no hablan mucho de la racha de treinta y ocho partidos sin perder: "No hablamos mucho de esto. Estamos muy contentos pero tenemos que mirar hacia adelante y seguir trabajando".

Varane finalizó las declaraciones sin añadir ningún comentario sobre la polémica arbitral: "El árbitro es un tema que siempre vuelve, a veces contra ti a veces contigo y eso es parte del fútbol".