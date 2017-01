Google Plus

Casilla: "Partido de diez, muy serio de principio a fin". Imagen: Walter Cronk (VAVEL)

El equipo dirigido por el técnico galo, Zidane, venció en el primer partido del año a un rival complicado como es el Sevilla. Los goles de James por partida doble y Varane dieron la victoria al cuadro de Chamartín. El conjunto blanco se mostró muy superior en su estadio. Era la primera piedra del año para los vikingos y la superaron con nota. Visitarán el Sánchez-Pizjuán la semana que viene partiendo con ventaja en la eliminatoria. Eliminatoria que nunca ha perdido el equipo blanco siempre que ha vencido por tres goles en el partido de ida, como en este caso.

Kiko Casilla, titular en el partido de ida de Copa del Rey ante los andaluces, sacó sus conclusiones sobre el partido realizado de su equipo: "Partido de diez, muy serio de principio a fin. Hemos hecho una primera parte muy buena y en la segunda hemos mantenido el ritmo del partido y la posesión. El equipo ha trabajado bien, con mucha actitud y hay que seguir así. Cuando llevas tiempo inactivo, a veces se nota, pero hoy me he sentido cómodo y el equipo me ha ayudado".