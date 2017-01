Previa Real Madrid - Granada CF: oro o carbón

Google Plus

Fotomontaje: VAVEL.

Tras una intensa jornada copera para abrir el nuevo año, la competición liguera vuelve a la normalidad y este próximo fin de semana celebra su primera cita de 2017. Una fecha que servirá para comprobar cómo ha sentado el parón navideño a todos los equipos y que depara sorpresas, pues habitualmente se producen resultados inesperados tras varias semanas de inactividad. Real Madrid y Granada son dos de los equipos que precisamente no pueden permitirse un tropezón a estas alturas de la temporada. Los blancos lideran la clasificación y deben conseguir los tres puntos para mantener su ventaja al frente de LaLiga Santander, mientras que los andaluces están obligados a sumar para comenzar a salir de los puestos de descenso y encarar con optimismo la segunda parte de la temporada.

Velocidad de crucero

El Real Madrid se encuentra inmerso en su mejor momento de la temporada. Parece complicado realizar esta apreciación hacia un conjunto que aún no conoce la derrota en la presente campaña y que acumula 38 partidos sin perder, pero las sensaciones muestran un equipo cada vez más compacto y con mayores registros, lo que multiplica su ya elevada calidad. Los blancos están firmando una temporada prácticamente perfecta y muestran una gran solidez, mejorando notablemente este aspecto con respecto a los primeros meses de la pasada temporada.

Los blancos acumulan 38 partidos consecutivos sin conocer la derrota

Además de conseguir los dos títulos que ha disputado hasta la fecha (Supercopa de Europa y Copa Mundial de Clubes), el club de Concha Espina ha encontrado la tranquilidad en el vestuario gracias a la magnífica labor de Zinedine Zidane, que ha sabido guiar hacia la misma dirección a todos los jugadores, un éxito que ha tenido su efecto en los resultados. Y es que el Real Madrid lidera la clasificación con tres puntos de ventaja y un partido menos con respecto al segundo clasificado, y es el único equipo de la competición que no conoce la derrota.

El conjunto madridista despidió el año en LaLiga Santander con un triunfo ante el Deportivo de la Coruña por 3-2 en otra de las remontadas ya características del Real Madrid. Tras su triunfo en el Mundalito, los hombres de Zinedine Zidane comenzaron 2017 con una victoria por 3-0 ante el Sevilla FC en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, en uno de los mejores partidos del cuadro blanco en lo que va de temporada pese a contar con la ausencia de varios jugadores importantes.

La historia interminable

El Granada CF vuelve a estar inmerso, un año más, en la lucha por permanecer en la primera división del fútbol español. El conjunto nazarí realizó movimientos en el mercado estival con el único objetivo de vivir una temporada más tranquila y no sufrir hasta las últimas jornadas como en los últimos años, pero la realidad ha sido bien distinta para los andaluces, que tras 16 jornadas sólo tienen como objetivo sobrevivir una vez más en la LaLiga Santander.

El conjunto nazarí sólo ha logrado un triunfo en lo que va de temporada

La temporada no comenzó mal para los granadinos, que cosecharon un empate ante el Villarreal CF, uno de los equipos más fuertes de la competición. A partir de ese momento, el conjunto andaluz sólo sumó tres puntos en 12 jornadas hasta que, en la 14ª cita del calendario liguero, llegó la primera victoria para el Granada CF, que derrotó por 2-1 al Sevilla FC, otro de los equipos más fuertes del campeonato liguero.

Los andaluces son penúltimos tras haber sumado únicamente nueve puntos | Foto: Antonio L. Martínez.

Tras conseguir un empate en tierras malagueñas, el conjunto granadino despidió el año 2016 en competición liguera con una derrota ante la Real Sociedad por 0-2, lo que le ha llevado a comenzar el año en la 19ª posición dela clasificación de LaLiga Santander, con nueve puntos en el casillero y a tres de la salvación, una diferencia exigua pero que, con la igualdad existente en los puestos de abajo, puede ser determinante en el tramo final de la temporada.

Palabra de entrenador

En las horas previas al duelo entre Real Madrid y Granada CF, los entrenadores de ambos equipos comparecieron en rueda de prensa para analizar el encuentro. Zinedine Zidane destacó el buen momento de su equipo y advirtió de la dificultad del duelo: "Tenemos que volver a la Liga y hacer lo que estamos haciendo bien. Vamos a tener un rival que lo va a poner complicado y tenemos que estar preparados para hacer un buen partido otra vez. Jugando cada tres días tenemos poco tiempo de recuperación y de trabajo, pero es lo que vamos a tener y hay que hacer las cosas bien y jugar bien este partido”.

Por su parte, Lucas Alcaraz se refirió a la necesidad de realizar un buen partido ante el actual líder de la competición: "El equipo tiene que tener personalidad. Los pasajes en los que tengamos en balón debemos ser ordenados y ambiciososos. Ellos tienen más velocidad, no debemos renunciar a tener el balón porque es una de las cosas que nos permiten desahogo. Tenemos que pensar en que no nos darán ninguna facilidad. Pero esto confiado en que mi equipo lo hará lo mejor posible. Nada es óbice para que no hagamos un buen partido allí. Lo que es el Real Madrid ya lo sabemos. Nosotros tenemos como referencia otras cosas buenas que hemos hecho como visitantes en otros estadios".

Duelo de contrastes

El Estadio Santiago Bernabéu acogerá un partido entre dos equipos muy diferentes estadísticamente hablando esta temporada. Los blancos lideran con autoridad la clasificación, mientras que los granadinos son penúltimos con sólo dos puntos más que el último clasificado. El conjunto de la capital española aún no conoce la derrota, mientras que el Granada CF es el tercero que más partidos ha perdido, con un total de nueve.

En cuanto a los goles, el Real Madrid es el segundo máximo goleador (40) y el segundo que menos tantos ha encajado hasta el momento (14), mientras que el cuadro nazarí ostenta hasta la fecha el segundo peor ataque de la competición, con 14 goles anotados, y el segundo que más ha encajado, con un total de 33.

Posibles alineaciones

Real Madrid y Granada CF afrontan este partido de la 17ª jornada de la LaLiga Santander con importantes bajas. Zidane no podrá contar con Sergio Ramos y Pepe en la zona defensiva, mientras que Lucas Vázquez, Kovacic y Bale tampoco estarán disponibles para el técnico galo. Quien sí vuelve a la convocatoria es Cristiano Ronaldo, que tras descansar ante el Sevilla FC en Copa del Rey se perfila como titular.

Alcaraz también tendrá cinco bajas importantes para el partido en la capital de España. Carcela, uno de los jugadores más importantes del equipo, y Angban se pierden la cita tras ser convocados con sus respectivas selecciones para disputar la Copa África, mientras que Foulquier, Cuenca y Saunier causan baja por problemas físicos.