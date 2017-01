Zidane: "El talento nunca es suficiente, también hay que trabajar"

www.realmadrid.com

“Afrontamos el partido de la misma manera que el día del Sevilla. Es otro encuentro y tenemos que volver a la Liga y hacer lo que estamos haciendo bien. Vamos a tener un rival que lo va a poner complicado y tenemos que estar preparados para hacer un buen partido otra vez. Jugando cada tres días tenemos poco tiempo de recuperación y de trabajo, pero es lo que vamos a tener y hay que hacer las cosas bien y jugar bien este partido”, comenzó argumentando Zidane.

"El Madrid es lo máximo"

Sobre su primer año al frente del primer equipo del Real Madrid, el entrenador galo reconoció que sufre más de lo que aparenta, pero que a su vez, disfruta mucho entrenando al club blanco, ya que para él, es lo máximo: “Sufro por dentro, aunque aparentemente no se vea. Tengo 44 años y no es mucho todavía. Acabo de empezar a entrenar, pero a lo largo del tiempo va a ser más complicado. Es un año en el primer equipo y todavía puedo aguantar. Pero siempre he disfrutado desde que llegué al club. Los primeros días fueron complicados pero he disfrutado cada día aquí. El Madrid es lo máximo. Después de ser jugador y segundo entrenador, ahora soy primer entrenador y estoy contento y tengo que aprovecharlo porque esto algún día se va a acabar. Los jugadores también disfrutan de estar en este club porque esto pasa rápido. Veo disfrutar a todos los jugadores y eso me encanta”.

Como no podía ser de otro modo después del gran partido de James ante el Sevilla, Zidane fue preguntado por el colombiano, ante lo cual, el francés destacó por encima de todo, el trabajo realizado por el "10" del Real Madrid en el partido copero: “Antes de todo está su trabajo. También lo he visto bien en otras ocasiones. El otro día marcó dos goles y estoy contento por sus goles y por su gran trabajo. Asensio y él defendieron bien a los laterales del Sevilla. James es importante pero para mí lo importante es el grupo y la energía que tienen todos. Que todos cuando salgan al campo den lo mejor. La idea es mantener el trabajo bien hecho de todos, es mérito de todos”.

"Cristiano tiene una energía tremenda y la transmite a los demás"

Tras el descanso de Cristiano Ronaldo ante el Sevilla, Zidane reconoció que lo habló con él, y resaltó la importancia del portugués aún cuando no juega, ejerciendo de líder y bajando al vestuario a animar a los jugadores convocados. Además, el técnico madridista destacó la versatilidad de Cristiano, quien puede jugar en cualquier posición del ataque blanco: “Lo hablamos y lo único que tenéis que pensar es que Cristiano es un jugador muy inteligente. Mi idea es que quiero a Cristiano bien a lo largo de la temporada. Teniendo 20 partidos en 70 días de vez en cuando tiene que descansar. Lo veo así y él también. Siempre quiere jugar pero hablamos las cosas. Los dos queremos ganar todo lo que está por delante. Es un líder dentro del campo y fuera. Cuando no jugó, vino a saludar y estuvo en el vestuario antes y después del partido. Siempre dice algo a cada jugador y está completamente metido cuando no juega. Tiene una energía tremenda y la transmite a los demás. Es importante para el grupo y un auténtico líder. Cristiano puede jugar en cualquier sitio. Últimamente ha jugado de nueve, pero puede jugar en su posición de toda la vida. Vamos cambiando, no es fijo. Es algo temporal porque puede jugar en cualquier posición. Es complicado que marque más goles de los que está haciendo”.

Zidane quiso tener también unas palabras apoyando al conjunto en sí y valorando la profesionalidad de sus jugadores: “A mí el grupo me aporta su profesionalidad en el trabajo. Cada día están ahí trabajando mucho. Es muy difícil hacer lo que están haciendo. Hemos hecho mucho pero faltan muchos partidos y esto es muy largo. Sabemos que si trabajamos bien, podemos conseguir cosas. Yo a ellos les aporto mi pasión y lo que entiendo de fútbol. Tengo los mejores jugadores y la suerte de poder entrenarlos. Cada entrenador tiene que hacer su trabajo, pero pienso que tengo la suerte de tener a estos jugadores con esta gran calidad. Ayuda mucho tenerlos y eso nos da más posibilidades de ganar. Es cierto que el talento nunca es suficiente, también hay que trabajar. Mezclando estos dos aspectos se consiguen los resultados que estamos teniendo".

"Lo más importante es mejorar día a día, no batir récords"

Por último, el entrenador madridista habló sobre la racha de partidos sin perder que lleva el Real Madrid: “No es lo más importante. Trato de apartarme de estos temas y de mantener la tranquilidad. Lo que me anima es mi trabajo diario y preparar los partidos. Podemos seguir batiendo récords pero no es lo más importante, sino mejorar día a día”, finalizó Zinedine Zidane.