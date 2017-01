Analizando al rival: Granada CF, un equipo herido

Google Plus

Afición Nazarí durante un encuentro en el Estadio Nuevo los Cármenes. / Foto: Antonio Juárez - VAVEL.

El Granada CF llega al Santiago Bernabéu en el peor momento desde su regreso a primera división en 2011, aparece en escena con nueve puntos en diecisiete jornadas, sumando diez derrotas, seis empates y tan solo una victoria. Ante estos números paupérrimos, el conjunto nazarí se ve prácticamente obligado a sumar de tres en tres a partir de ahora, y precisamente por esto el partido puede resultar más complicado de lo que parece para el Real Madrid.

Lucas Alcaraz y leve cambio de imagen:

El club nazarí comenzó la temporada bajo el mando de Paco Jémez, que fue despedido el 28 de septiembre tras conseguir uno pobres dos puntos en los primeros seis partidos de la Liga Santander, la llegada de Lucas Alcaraz mejoró levemente la imagen del equipo, aunque en 11 jornadas solo ha sumado siete puntos, pero consiguió sumar su primera victoria de la temporada ante el Sevilla.

La columna vertebral del Granada se basa en su portero el mexicano Guillermo Ochoa, que a pesar de su manera excéntrica de jugar es un excelente guardameta, el central y capitán David Lombán que además de defender y mantener ordenado el equipo aporta con goles en la parcela ofensiva, luego tres jóvenes jugadores, el canterano de 21 años Uche Agbo centrocampista o central, el brasileño de 21 años Andreas Pereira, mediapunta cedido por el Manchester United, uno de los jugadores más talentosos del equipo y el extremo o delantero francés cedido por el Chelsea Jérémie Boga y por último el delantero ucraniano Artem Kravets de 27 años y máximo realizador del equipo con cuatro tantos.

Último encuentro en el Bernabéu:

La pasada temporada el Granada llegaba en un momento muy distinto al actual, también sufriendo pero no desahuciado como actualmente, y realizó uno de sus mejores partidos en el feudo blanco ante el Real Madrid de Rafa Benítez el 19 de septiembre de 2015, donde el colegiado Martínez Munuera tuvo dos graves errores, el primero en el gol de Benzema que anotó en clara posición de fuera de juego pero aun así el gol subió al marcador, y en el gol mal anulado al Granada, donde el ex delantero nazarí El-Arabi estaba en posición correcta pero el colegiado valenciano anulo el tanto por fuera de juego inexistente.

A pesar del buen partido de los rojiblancos el conjunto de Concha Espina se llevó la victoria por la mínima en el Santiago Bernabéu con el solitario gol de Benzema.

Actualidad del club:

Es el primer partido del Granada en este 2017, no ha disputado Copa porque ya fue eliminado, y está en pleno proceso de entradas y salidas de fichajes, incorporaciones no presentará aún para el partido de mañana, pero si han abandonado el club dos futbolistas el Eslovaco Rene Krhin, todavía por confirmar, pero casi firmado (no ha entrado en la convocatoria), con destino Birmingham, y el portero croata Iván Kelava que se ha desvinculado del club.

En cuanto a la lista de bajas para el partido el conjunto rojiblanco no podrá contar con uno de sus mejores jugadores el marroquí Mehdi Carcela González concentrado con su selección para disputar la Copa de África, la misma situación en la que se encuentra el mediocentro Angban cedido por el Chelsea y concentrado con Costa de Marfil. Los jugadores que son baja por lesión son los defensas franceses Foulquier y Saunier y el extremo catalán Isaac Cuenca. Amonestados no tienen los nazarís pero su capitán el central David Lombán si ve una amarilla se perderá el crucial encuentro ante el Club Atlético Osasuna.

Posible Alineación:

Teniendo en cuenta las bajas, la convocatoria y los cambios que quiere realizar el club andaluz en la plantilla podemos esperar un 4-5-1, con Ochoa bajo palos, en defensa de derecha a izquierda; Tito, Lombán (C), Vezo, Gabriel Silva, un doble pivote formado por Samper y Uche, dos extremos con Cuenca en la derecha y Boga en la izquierda, Andreas Pereira en el enganche y Kravets en punta.

También se podría esperar que Lucas Alcaraz, al jugar ante el líder en su estadio, decida sacar cinco defensores en ese caso se prevería la entrada de Gastón Silva en el eje de la zaga y la salida del once de uno de los tres del enganche: Cuenca, Boga o Pereira.

Por lo tanto podemos deducir que a pesar de que el Real Madrid se planta como muy favorito para ganar el encuentro, este Granada herido va a luchar y se va a dejar todo en el campo para intentar seguir sumando puntos y de esa manera acercarse un poco más para llegar al final de temporada con opciones de salvar la categoría.