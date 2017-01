Zinedine Zidane: "Encontramos el gol rápido ante un equipo muy defensivo" (Foto: Rodri J Torrellas / VAVEL)

El entrenador del Real Madrid CF, Zinedine Zidane, compareció ante los medios de comunicación en zona mixta para analizar la victoria conseguida por su equipo por 5-0 ante el Granada CF, en el partido que abrió esta jornada matinal del sábado en el Estadio Santiago Bernabéu.

Zinedine Zidane se mostró muy satisfecho por la victoria conseguida en el día de hoy ante el Granaca CF, lo que suponía el regreso del equipo blanco al Santiago Bernabéu en Liga: “No es fácil hacer esto. Entramos muy fuertes y marcamos en seguida. Luego es siempre más fácil. Encontramos el gol rápido ante un equipo muy defensivo. No es fácil lo que hacen los jugadores, pero hay que seguir. Estoy contento”.

Es la primera vez en la era Zidane, en la que el equipo madridista no recibió ningún tiro a puerta en todo el partido: “Eso demuestra la seriedad. Siempre es peor la segunda parte cuando has marcado tres o cuatro goles en la primera, pero esta vez no. Respetamos al rival. Lo estamos haciendo bien. En la Liga da más igual no encajar, pero en las eliminatorias es importante. Ojalá sigamos así”.

Antes del partido, Cristiano Ronaldo lució al estadio madridista su cuarto balón de oro, trofeo muy merecido según Zizou para él: “Ha ganado más que todos nosotros. Es muy bueno. Quizá merezca más de cuatro. Cuando acabe esto se va a dar cuenta de que lo que está haciendo es impresionante. Me alegro. Se lo merece. Los que estábamos alrededor tenemos uno o dos. Fue raro hacer ese acto antes del partido, pero todo salió bien”.

A pesar de vencer por 5-0, este Real Madrid tiene la sensación de que divierte al público, y eso es algo que alegra mucho al entrenador madridista: "Es importante también cómo ganar y la gente está disfrutando, pero lo importante es que estamos haciendo las cosas bien. Yo destaco la seriedad".

Una vez más, el entrenador galo apostó por las rotaciones, dando entrada a Isco, Cristiano y Benzema al once titular: "Las rotaciones demuestra que todos son importantes y deben jugar todos. Algunos siempre tendrán más protagonismo, pero les transmito a mis jugadores que vamos a ganar todos juntos. El jugador debe sentir que tiene la oportunidad de jugar con su trabajo de la semana. Cuando sólo había 13, como en mi época, no podía hacerlo. Ahora sí. Lo bueno es que si quito a uno y pongo a otro no cambia demasiado".

Para finalizar, Zinedine Zidane advirtió de la dificultad del partido ante el Sevilla FC el próximo jueves, donde defienden a priori un resultado fácil a sus intereses, tras el 3-0 en la ida: "Estoy seguro que ante el Sevilla vamos a sufrir mucho", concluyó.