Google Plus

Isco, elegido como el mejor del Real Madrid - Granada. Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)c

Los lectores de Real Madrid VAVEL han elegido al jugador malagueño como el mejor del partido ante el Granada CF. Sus dos goles, uno de ellos para abrir la lata del partido, han sido la principal causa de ello. Isco volvía a la titularidad y no defraudó. Estuvo muy activo durante todo el partido por la banda derecha. A pesar de que tuvo que ser sustituido en el minuto 51 por unos problemas físicos, cuajó un gran partido. Marco Asensio ocupó su lugar. Isco ha jugado un total de 19 partidos esta temporada acumulando 1.020 minutos. Cuatro goles y cuatro asistencias ha logrado aportar al equipo esta temporada por lo que Zidane está contando mucho con la presencia del malagueño en el campo ya sea como titular o como revulsivo.

La encuesta lanzada por el twitter de la sección (@RealMadridVAVEL) tuvo un total de 176 votos. Casemiro, Marcelo y Modric también participaron de la misma. El malagueño ganó ajustadamente con un 32%. Empatados con un 30% lo seguían Marcelo y Modric. En último lugar se situaba Casemiro con un 9%. El brasileño a pesar de anotar un gol y realizar un gran partido se descolgó de sus compañeros en la encuesta.

El Real Madrid ha demostrado esta temporada contar con un fondo de armario de garantías. James, Isco, Kovacic, Lucas Vázquez, Nacho, Morata, Mariano, Casilla y Asensio son jugadores que no se han ganado un sitio en el once habitual de Zidane, pero están ahí siempre que se les necesitan. De este hecho también tiene gran culpa el entrenador, Zidane. El galo ha sabido transmitir a la plantilla que todos los jugadores son importantes. Por ello deben aprovechar todas las oportunidades que el míster les concede. El ejemplo está en el partido de Isco. Su técnico decide partir de inicio con él y no defraudó.