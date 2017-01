Google Plus

Benzema supera a Pirri y Butragueño. Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

El Real Madrid venció por 5-0 a un flojo e inofensivo Granada en el Santiago Bernabéu. Los goles los pusieron: Isco por partida doble, Cristiano, Casemiro y el propio Karim Benzema. El gol que anotó el francés es mucho más que un gol. Con ese gol supera a Pirri y Butragueño como máximos goleadores históricos del Real Madrid. El galo tiene en mente su próximo objetivo: superar los 182 goles del actual presidente de honor del Real Madrid, Paco Gento.

El delantero llegado en el verano de 2009 procedente del Olympique de Lyon ostenta en su trayectoria como jugador blanco la cifra de 172 goles. Número muy relevante que le ha llevado a superar a dos leyendas del madridismo y tener muy cerca a otra de ellas.

El gato que caza en Granada

No es casualidad que lo haya logrado en un partido ante el Granada. El equipo nazarí es el rival que más goles ha hecho el francés vistiendo la camiseta blanca. 10 goles avalan que el jugador blanco asocie la palabra gol con el equipo granadino. Además, ha marcado siete goles de manera consecutiva al cuadro andaluz. Hazañas como esta la ostentan jugadores como Hugo Sánchez (Sporting) y Raúl González (Zaragoza).

Karim Benzema está siendo muy criticado esta temporada. La temporada del francés no está siendo igual de buena que la anterior, pero también está cuajando buenos números. 21 partidos ha disputado esta temporada en los que ha lograda anotar 11 goles y repartir cuatro asistencias. Benzema anota más de medio gol por partido, cifra bastante considerable, pero al ser el delantero del Real Madrid muchos le exigen más. Lo cierto es que el francés es más que un delantero. La movilidad y técnica que ofrece el delantero en la punta de ataque no la aportan muchos delanteros. Por ello Zidane no duda en que Karim es su hombre.